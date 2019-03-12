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M-buro
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Гостевой дом "Comfort People", M-buro M-buro Ванная комната в стиле минимализм
    Гостевой дом "Comfort People", M-buro M-buro Ванная комната в стиле минимализм
    Гостевой дом "Comfort People", M-buro M-buro Ванная комната в стиле минимализм
    +21
    Гостевой дом "Comfort People"
    Аппартаменты в скандинавском стиле, M-buro M-buro Гостиная в скандинавском стиле
    Аппартаменты в скандинавском стиле, M-buro M-buro Гостиная в скандинавском стиле
    Аппартаменты в скандинавском стиле, M-buro M-buro Гостиная в скандинавском стиле
    +19
    Аппартаменты в скандинавском стиле
    Двухуровневые апартаменты Марио, M-buro M-buro Гостиная в скандинавском стиле Синий
    Двухуровневые апартаменты Марио, M-buro M-buro Гостиная в скандинавском стиле Многоцветный
    Двухуровневые апартаменты Марио, M-buro M-buro Гостиная в скандинавском стиле Многоцветный
    +18
    Двухуровневые апартаменты Марио

    Московская студия дизайна интерьеров под управлением Марины Чипурных. Особенность проектов студии - яркий, но легкий дизайн с проницательным вниманием к эмоциональной составляющей и индивидуальности для людей нового поколения. Тесно сотрудничаем с избранными производителями и брендами, уделяя особое внимание экологичному производству.


    Услуги
    • дизайн интерьера
    • эскизный проект
    • рабочая документация
    • коллажи
    • 3D визуализации
    • консультации по подбору недвижимости до покупки
    • комплектация
    • авторский надзор
    • ремонт под ключ
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    Регионы обслуживания
    Москва, Московская обл. и мир – удаленно
    Адрес
    ул. Большая Новодмитровская, 36
    101000 Москва
    Россия
    +7-9264156415 m-buro.com
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