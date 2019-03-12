Московская студия дизайна интерьеров под управлением Марины Чипурных. Особенность проектов студии - яркий, но легкий дизайн с проницательным вниманием к эмоциональной составляющей и индивидуальности для людей нового поколения. Тесно сотрудничаем с избранными производителями и брендами, уделяя особое внимание экологичному производству.



