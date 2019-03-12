Московская студия дизайна интерьеров под управлением Марины Чипурных. Особенность проектов студии - яркий, но легкий дизайн с проницательным вниманием к эмоциональной составляющей и индивидуальности для людей нового поколения. Тесно сотрудничаем с избранными производителями и брендами, уделяя особое внимание экологичному производству.
- Услуги
- дизайн интерьера
- эскизный проект
- рабочая документация
- коллажи
- 3D визуализации
- консультации по подбору недвижимости до покупки
- комплектация
- авторский надзор
- ремонт под ключ
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- Регионы обслуживания
- Москва, Московская обл. и мир – удаленно
- Адрес
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ул. Большая Новодмитровская, 36
101000 Москва
Россия
+7-9264156415 m-buro.com