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Энрост
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    Торговая компания "Энрост" на рынке очистного и емкостного оборудования более 5 лет. Предлагает оптовою и розничную продажу, монтаж и подключение. За все время работы выполнено и сдано в эксплуатацию более 1000 различных объектов: частные дома, коттеджные поселки, гостиницы, предприятия общепита, промышленные и производственные объекты. В наличии: пластиковые погреба, канализационные очистные сооружения, септики, полипропиленовые емкости, колодцы, автономная канализация, ливневые очистные сооружения, КНС, обеззараживатели сточных вод, жироуловители и другое оборудование. Доставка и монтаж выполняется по Южному и Северо-Кавказскому Федеральному округу и Крыму. Выезд инженера на объект, подбор и расчет оборудования выполняется в соответствии с строительными нормами и правилами.

    Услуги
    септики
    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Адрес
    Ул. Российская, 484/1
    350087 Краснодар
    Россия
    +7-8612388480 www.enrost.ru/produkcija/livnevye-ochistnye-sooruzhenija
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