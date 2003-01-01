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Ольга Козина – дизайнер интерьера
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Лофт пространство - кухня с техникой Гаренье, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Кухня в стиле лофт
    Лофт пространство - кухня с техникой Гаренье, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Кухня в стиле лофт
    Лофт пространство - кухня с техникой Гаренье
    Мини-отель в скандинавском стиле на М-Белорусская, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Гостиная в скандинавском стиле
    Мини-отель в скандинавском стиле на М-Белорусская, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Гостиная в скандинавском стиле
    Мини-отель в скандинавском стиле на М-Белорусская, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Спальня в скандинавском стиле
    +2
    Мини-отель в скандинавском стиле на М-Белорусская
    Серия предпроектов гостиных, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Гостиная в стиле лофт
    Серия предпроектов гостиных, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Гостиная в стиле лофт
    Серия предпроектов гостиных, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Гостиная в стиле лофт
    +2
    Серия предпроектов гостиных
    Дом Цветочной Моды БУКЕТ, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Дома в классическом стиле
    Дом Цветочной Моды БУКЕТ, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Дома в классическом стиле
    Дом Цветочной Моды БУКЕТ, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Дома в классическом стиле
    +2
    Дом Цветочной Моды БУКЕТ
    Квартира в Москве Кутузовский 2, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Москве Кутузовский 2, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Москве Кутузовский 2
    Ресторан-бистро " Рублёвка" ЛИДО г. Уфа, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Конференц-центры в стиле кантри
    Ресторан-бистро " Рублёвка" ЛИДО г. Уфа, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Конференц-центры в стиле кантри Дерево Эффект древесины
    Ресторан-бистро " Рублёвка" ЛИДО г. Уфа, Ольга Козина - дизайнер интерьера Ольга Козина - дизайнер интерьера Конференц-центры в стиле кантри Дерево Эффект древесины
    +25
    Ресторан-бистро " Рублёвка" ЛИДО г. Уфа
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    Частный дизайнер интерьера.Член Союза Дизайнеров МОА. Инженер-строитель-проектировщик.Стаж в дизайне более 13 лет. В реализованных проектах - рестораны, бистро, салоны красоты, брендовые магазины, дома, квартиры.  С 2003 года создаю и успешно воплощаю в жизнь дизайн-проекты интерьеров общественных и жилых объектов..Дизайн интерьера,всегда и везде, совершенство стилей,красота линий,чувство меры!Всё  очень просто и сложно!

    Услуги
    дизайн интерьера общественных и жилых зданий-дизайн проект авторский надзор декорирование консультации
    Регионы обслуживания
    Москва Московская область и любой регион удалённо онлайн.
    Награды компании
    Диппломы за участие в выставке в галлерее ВХУТЕМАС, Крокус- Красивые дома , Экспострой 2016г.
    Адрес
    Кутузовский проспект х Рублёвское шоссе
    121108 Москва
    Россия
    +7-9267613155 olgakozina.com
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