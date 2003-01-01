Частный дизайнер интерьера.Член Союза Дизайнеров МОА. Инженер-строитель-проектировщик.Стаж в дизайне более 13 лет. В реализованных проектах - рестораны, бистро, салоны красоты, брендовые магазины, дома, квартиры. С 2003 года создаю и успешно воплощаю в жизнь дизайн-проекты интерьеров общественных и жилых объектов..Дизайн интерьера,всегда и везде, совершенство стилей,красота линий,чувство меры!Всё очень просто и сложно!
- Услуги
- дизайн интерьера общественных и жилых зданий-дизайн проект авторский надзор декорирование консультации
- Регионы обслуживания
- Москва Московская область и любой регион удалённо онлайн.
- Награды компании
- Диппломы за участие в выставке в галлерее ВХУТЕМАС, Крокус- Красивые дома , Экспострой 2016г.
- Адрес
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Кутузовский проспект х Рублёвское шоссе
121108 Москва
Россия
+7-9267613155 olgakozina.com