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Lifehouse studio
Дизайнеры интерьера Podolsk
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    • Мы рады приветствовать Вас в студии архитектурного дизайна «Lifehouse» и надеемся что наше сотрудничество будет плодотворным. 

     Более 15 лет мы занимаемся архитектурным дизайном частных и общественных объектов. Основной принцип работы студии «Lifehouse» - сочетание профессионализма и внимания к пожеланиям клиента. «Lifehouse» - это творческий коллектив в основе которого стоят профессионалы с огромным опытом реализации проектов частных и общественных объектов. Нами разработано и реализовано множество проектов квартир, коттеджей и имений, магазинов, ресторанов, а так же казино и ночных клубов. Наша компания - это 100%-ный контроль за реализацией проекта от начала и до конца, управление проектами в строительстве, а также креативная реализация самых неожиданных идей и решений. С помощью собственных специалистов и наших партнеров мы готовы обеспечить полный комплекс услуг в области создания жилых и общественных пространств премиум-класса. В рамках каждого проекта мы проводим мониторинг рынка и экспертизу предложений с целью определения наиболее выгодного для клиента варианта.

    Адрес
    142100 Podolsk
    Россия
    +7-9166547472 www.lifehouse.ru
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