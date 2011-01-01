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ООО «Композит»
Строительные материалы Калининград
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    • Компания “Композит” была образована в 2011 при поддержке

    канадского концерна ICYNENE, который является крупнейшим объединением по

    производству пенополиуретановых компонентов



    Работая в Калининграде уже более 8 лет, мы стали крупнейшим

    поставщиком компонентов и оборудования для напыления современных

    теплоизоляционных материалов. Кроме того мы являемся крупнейшим подрядчиком по

    нанесению:



    пенополиуретановой теплоизоляции для жилых и промышленных

    объектов;



    антикоррозийных покрытий для защиты металлоконструкций;



    гидроизоляционных покрытий для защиты бетонных конструкций.



    При проведении данных работ используется профессиональное

    оборудование Graco - мирового производителя оборудования для нанесения

    покрытий. Кроме того, мастера используют только проверенных производителей

    сырья, которые сертифицированы в соответствии с нормами России и Таможенного

    Союза



    ООО “Композит” имеет в наличии собственные склады и ремонтную

    базу, которая позволяют регулярно проводить техосмотр и поддерживать

    оборудование Graco в идеальном состоянии.



    Мы занимаемся обслуживанием и ремонтом не только своих единиц

    техники, но оборудованием сторонних компаний.



    В линейке оборудования Graco, купить которое Вы сможете в

    нашей компании представлены как аппараты начального уровня, так и промышленные

    аппараты для тяжелых условий эксплуатации



    Сотрудничество с Нами - это залог Вашего успеха!


    Услуги
    • Утепление
    • гидроизоляция
    • шумоизоляция
    • защитные покрытия
    Регионы обслуживания
    Калининград
    Адрес
    Туруханская улица, 3А
    236029 Калининград
    Россия
    +7-4012305317 xn--39-mlcaartrp2ak.xn--p1ai
    Законное владение

    ИНН: 3906249095



    КПП: 390601001



    ОГРН: 1113926037642



    Расчетный счет: 407028105201300008336



    Банк: Отделение №8626 Сбербанка России

    г. Калининград



    БИК: 042748634



    Корр. счет: 30101810100000000634



    Юридический адрес: 236001,

    Калининградская обл, г. Калининград, переулок Марины Цветаевой, дом №11


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