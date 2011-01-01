Компания “Композит” была образована в 2011 при поддержке

канадского концерна ICYNENE, который является крупнейшим объединением по

производству пенополиуретановых компонентов









Работая в Калининграде уже более 8 лет, мы стали крупнейшим

поставщиком компонентов и оборудования для напыления современных

теплоизоляционных материалов. Кроме того мы являемся крупнейшим подрядчиком по

нанесению:









пенополиуретановой теплоизоляции для жилых и промышленных

объектов;









антикоррозийных покрытий для защиты металлоконструкций;









гидроизоляционных покрытий для защиты бетонных конструкций.









При проведении данных работ используется профессиональное

оборудование Graco - мирового производителя оборудования для нанесения

покрытий. Кроме того, мастера используют только проверенных производителей

сырья, которые сертифицированы в соответствии с нормами России и Таможенного

Союза









ООО “Композит” имеет в наличии собственные склады и ремонтную

базу, которая позволяют регулярно проводить техосмотр и поддерживать

оборудование Graco в идеальном состоянии.









Мы занимаемся обслуживанием и ремонтом не только своих единиц

техники, но оборудованием сторонних компаний.









В линейке оборудования Graco, купить которое Вы сможете в

нашей компании представлены как аппараты начального уровня, так и промышленные

аппараты для тяжелых условий эксплуатации









Сотрудничество с Нами - это залог Вашего успеха!



