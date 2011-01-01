Компания “Композит” была образована в 2011 при поддержке
канадского концерна ICYNENE, который является крупнейшим объединением по
производству пенополиуретановых компонентов
Работая в Калининграде уже более 8 лет, мы стали крупнейшим
поставщиком компонентов и оборудования для напыления современных
теплоизоляционных материалов. Кроме того мы являемся крупнейшим подрядчиком по
нанесению:
пенополиуретановой теплоизоляции для жилых и промышленных
объектов;
антикоррозийных покрытий для защиты металлоконструкций;
гидроизоляционных покрытий для защиты бетонных конструкций.
При проведении данных работ используется профессиональное
оборудование Graco - мирового производителя оборудования для нанесения
покрытий. Кроме того, мастера используют только проверенных производителей
сырья, которые сертифицированы в соответствии с нормами России и Таможенного
Союза
ООО “Композит” имеет в наличии собственные склады и ремонтную
базу, которая позволяют регулярно проводить техосмотр и поддерживать
оборудование Graco в идеальном состоянии.
Мы занимаемся обслуживанием и ремонтом не только своих единиц
техники, но оборудованием сторонних компаний.
В линейке оборудования Graco, купить которое Вы сможете в
нашей компании представлены как аппараты начального уровня, так и промышленные
аппараты для тяжелых условий эксплуатации
Сотрудничество с Нами - это залог Вашего успеха!
- Услуги
- Утепление
- гидроизоляция
- шумоизоляция
- защитные покрытия
- Регионы обслуживания
- Калининград
- Адрес
-
Туруханская улица, 3А
236029 Калининград
Россия
+7-4012305317 xn--39-mlcaartrp2ak.xn--p1ai
ИНН: 3906249095
КПП: 390601001
ОГРН: 1113926037642
Расчетный счет: 407028105201300008336
Банк: Отделение №8626 Сбербанка России
г. Калининград
БИК: 042748634
Корр. счет: 30101810100000000634
Юридический адрес: 236001,
Калининградская обл, г. Калининград, переулок Марины Цветаевой, дом №11