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Студия дизайна интерьеров | Dulisov
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • РЕСТОРАН ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУХНИ "КРЮШОН", Студия дизайна интерьеров | Dulisov Студия дизайна интерьеров | Dulisov Коммерческие помещения
    РЕСТОРАН ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУХНИ "КРЮШОН", Студия дизайна интерьеров | Dulisov Студия дизайна интерьеров | Dulisov Коммерческие помещения
    РЕСТОРАН ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУХНИ "КРЮШОН", Студия дизайна интерьеров | Dulisov Студия дизайна интерьеров | Dulisov Коммерческие помещения
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    РЕСТОРАН ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУХНИ "КРЮШОН"
    Французскоекафе-кондитерская "Меланж", ул.8 Марта, 50, г.Екатеринбург, Студия дизайна интерьеров | Dulisov Студия дизайна интерьеров | Dulisov Конференц-центры в эклектичном стиле
    Французскоекафе-кондитерская "Меланж", ул.8 Марта, 50, г.Екатеринбург, Студия дизайна интерьеров | Dulisov Студия дизайна интерьеров | Dulisov Конференц-центры в эклектичном стиле
    Французскоекафе-кондитерская "Меланж", ул.8 Марта, 50, г.Екатеринбург, Студия дизайна интерьеров | Dulisov Студия дизайна интерьеров | Dulisov Конференц-центры в эклектичном стиле
    +4
    Французскоекафе-кондитерская "Меланж", ул.8 Марта, 50, г.Екатеринбург

    Дизайн-студия «Dulisov» существует на рынке с 2002 года. За это время 
    мы нашли идеальный баланс между качеством реализации проектов,  их стоимостью и сроками выполнения.    Ключевым направлением компании является разработка дизайна  коммерческих интерьеров HoReCa (отели, кафе, рестораны),  Ритейл (магазины различных форматов, ТРЦ, бутики),  Бизнес Пространства (офисы, коворкинги, БЦ, салоны и т.п.).   В течении многих лет мы делаем успешные интерьеры по всей России. Креативно подходим к каждой задаче, создавая актуальные интерьеры в нужных стилях и направлениях. Реализуем технически сложные, масштабные и крупнобюджетные проекты.

    Услуги
    Дизайн проектирование коммерческих интерьеров. Авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    • г.Екатеринбург
    • г.Тюмень
    • г.Челябинск
    • г.Москва
    Адрес
    ул.Красноармейская, д.72, оф.201
    620026 Екатеринбург
    Россия
    +7-9089217707 www.dulisov.com
    Законное владение

    г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, д.72, оф.201

    Отзыв

    Мария Плещева
    Заказывала дизайн-проект кафе у дизайн-студии Dulisov летом 2018 года, в итоге осталась очень довольна проделанной работой! Проект был выполнен в поставленные сроки, причем только с незначительными правками с моей стороны, с первого раза на этапе визуализации я уже увидела то, что представляла и что хотела. На данный момент проводятся отделочные работы и, надеемся, что уже в скором времени наше кафе будет принимать первых гостей.
    больше 3 лет назад
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