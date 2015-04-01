Дизайн-студия «Dulisov» существует на рынке с 2002 года. За это время

мы нашли идеальный баланс между качеством реализации проектов, их стоимостью и сроками выполнения. Ключевым направлением компании является разработка дизайна коммерческих интерьеров HoReCa (отели, кафе, рестораны), Ритейл (магазины различных форматов, ТРЦ, бутики), Бизнес Пространства (офисы, коворкинги, БЦ, салоны и т.п.). В течении многих лет мы делаем успешные интерьеры по всей России. Креативно подходим к каждой задаче, создавая актуальные интерьеры в нужных стилях и направлениях. Реализуем технически сложные, масштабные и крупнобюджетные проекты.