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Салон мебели из Франции <q>Du Bout Du Monde</q>
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
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    • Бутик "Du Bout Du Monde" - это эксклюзивная мебель из Франции в стиле прованс и кантри в Санкт-Петербурге. Производство мебели происходит во Франции, мебель выполняется по проектам дизайнеров, отличается высоким качеством, изящностью деталей и искусным исполнением. данную мебель производят только из экологически чистых и натуральных материалов.

    Услуги
    • продажа французской мебели
    • элитная мебель из Франции
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Мытнинская наб., 7
    197198 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8122320523 duboutdumonde.ru
    Законное владение

    Россия, Санкт-Петербург, 197198 Мытнинская наб., 7

    Отзыв

    Du Bout Du Monde Rus
    почти 4 года назад
    Denis Simonov
    Интерьерный салон мебели из Франции, в котором работает прекрасная и очень внимательная Долорес. Если вы захотите купить новый элемент в свой интерьер, то Лола, подскажет лучшее из подходящих и утонченных решений.
    больше 5 лет назад
    Lana FoxX
    Замечательный интерьерный салон. Мебель, предметы интерьера, живопись, и не только, для любого стиля.
    больше 4 лет назад
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