Бутик "Du Bout Du Monde" - это эксклюзивная мебель из Франции в стиле прованс и кантри в Санкт-Петербурге. Производство мебели происходит во Франции, мебель выполняется по проектам дизайнеров, отличается высоким качеством, изящностью деталей и искусным исполнением. данную мебель производят только из экологически чистых и натуральных материалов.