Бутик "Du Bout Du Monde" - это эксклюзивная мебель из Франции в стиле прованс и кантри в Санкт-Петербурге. Производство мебели происходит во Франции, мебель выполняется по проектам дизайнеров, отличается высоким качеством, изящностью деталей и искусным исполнением. данную мебель производят только из экологически чистых и натуральных материалов.
- Услуги
- продажа французской мебели
- элитная мебель из Франции
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Мытнинская наб., 7
197198 Санкт-Петербург
Россия
+7-8122320523 duboutdumonde.ru
Законное владение
Россия, Санкт-Петербург, 197198 Мытнинская наб., 7