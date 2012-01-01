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IFdecor
Мебель и аксессуары Королев
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Настенное зеркало "Сигнас", IFdecor IFdecor Спальная комната Аксессуары и декор
    Настенное зеркало "Сигнас", IFdecor IFdecor Спальная комната Аксессуары и декор
    Настенное зеркало "Сигнас", IFdecor IFdecor Спальная комната Аксессуары и декор
    Настенное зеркало "Сигнас"
    Настенное зеркало "Зарин", IFdecor IFdecor Спальная комната Аксессуары и декор
    Настенное зеркало "Зарин", IFdecor IFdecor Спальная комната Аксессуары и декор
    Настенное зеркало "Зарин"

    Изготовление настенных зеркал по индивидуальным заказам, от эскиза до готового изделия.

    Каждый из нас сталкивался с проблемой поиска «идеальной» вещи, которая отвечала бы всем нашим требованиям на 100%. На предметы декора возлагается еще большая ответственность, они должны соответствовать уже заданному стилю интерьера по форме, фактуре и цвету, что создает большой труд и потерю времени на поиски. 

    Компания «IFdecor» www.ifdecor.ru основанная в 2012 году, основателем Филимоновой Ириной, была создана для решения именно этих задач, соединив главные составляющие: минимум времени на поиски, максимум желаемого результата. 

    Основной вид деятельности – изготовление настенных зеркал по индивидуальным заказам, от эскиза до готового изделия. Уникальность продукции состоит в индивидуальности каждого изделия. Оно является личным творением своего будущего обладателя, т.к. именно он активно участвует в его создании, выбирая форму, размер, материал, цвет. 

    Созданное зеркало полностью подчеркивает личность своего обладателя, его индивидуальность и, конечно же, будет радовать отражением и формой.

    Услуги
    изготовление настенных зеркал по индивидуальным заказам
    Регионы обслуживания
    Россия Москва и Королев
    Адрес
    ул.Октябрьский бульвар, 26
    141074 Королев
    Россия
    www.ifdecor.ru
    Законное владение

    Московская обасть, г. Королев

    Отзыв

    Андрей Егоров
    10 месяцев назад
    Виктор Филипцов
    Очень широкий выбор зеркал. Видно, что продавцы индивидуально относятся к каждому покупателю. Рекомендую!
    около 3 лет назад
    Aleksandr Lomonosov
    Компания изготавливает эксклюзивные зеркала и берётся за реализацию очень сложных проектов, про которые другие мастерские говорят - это не получится сделать. Также в ассортименте есть приличное количество зеркал их собственной разработки.
    больше 1 года назад
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