Изготовление настенных зеркал по индивидуальным заказам, от эскиза до готового изделия.

Каждый из нас сталкивался с проблемой поиска «идеальной» вещи, которая отвечала бы всем нашим требованиям на 100%. На предметы декора возлагается еще большая ответственность, они должны соответствовать уже заданному стилю интерьера по форме, фактуре и цвету, что создает большой труд и потерю времени на поиски.

Компания «IFdecor» www.ifdecor.ru основанная в 2012 году, основателем Филимоновой Ириной, была создана для решения именно этих задач, соединив главные составляющие: минимум времени на поиски, максимум желаемого результата.

Основной вид деятельности – изготовление настенных зеркал по индивидуальным заказам, от эскиза до готового изделия. Уникальность продукции состоит в индивидуальности каждого изделия. Оно является личным творением своего будущего обладателя, т.к. именно он активно участвует в его создании, выбирая форму, размер, материал, цвет.

Созданное зеркало полностью подчеркивает личность своего обладателя, его индивидуальность и, конечно же, будет радовать отражением и формой.