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Дизайнерские предметы интерьера помогут завершить дизайн любого помещения. При их выборе важно ориентироваться на стиль интерьера.
Большинство людей отдают свое предпочтение не громоздким книжным шкафам, а книжным полкам. Это вполне логично, ведь книжные полки выглядят более стильно и не загромождают вид комнаты.
Настенные декоративные часы помимо чисто практической, несут и эстетическую функцию: они являются предметом первой необходимости и прекрасным украшением комнаты. Если вам недостаточно скромного обаяния классических часов и хотелос…