Студия Stanley Preston Interior — мы разрабатываем жилые и офисные интерьеры в городе Москва. Выполняем весь комплекс работ "под ключ".

дизайн, 3D визуализация и воплощение в жизнь интерьеров офисов, ресторанов и, конечно же, жилых помещений: квартир и коттеджей.