Студия Stanley Preston Interior — мы разрабатываем жилые и офисные интерьеры в городе Москва. Выполняем весь комплекс работ "под ключ".
дизайн, 3D визуализация и воплощение в жизнь интерьеров офисов, ресторанов и, конечно же, жилых помещений: квартир и коттеджей.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- архитектурная визуализация
- Проектирование
- изготовление мебели и элементов декора из акрилового камня
- продажа натурального каменного шпона
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
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г. Москва, Проспект Мира, д. 101В, стр.2
129085 Москва
Россия
+7-9652676001 spreston.ru
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г. Москва, Проспект Мира, д. 101В, стр.2