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Stanley Preston Interior
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Веллер Хаус, Stanley Preston Interior Stanley Preston Interior Детская комнатa в классическом стиле
    Веллер Хаус, Stanley Preston Interior Stanley Preston Interior Гостиная в классическом стиле
    Веллер Хаус, Stanley Preston Interior Stanley Preston Interior Ванная в классическом стиле
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    Веллер Хаус

    Студия Stanley Preston Interior — мы разрабатываем жилые и офисные интерьеры в городе Москва. Выполняем весь комплекс работ "под ключ".

    дизайн, 3D визуализация и воплощение в жизнь интерьеров офисов, ресторанов и, конечно же, жилых помещений: квартир и коттеджей.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • архитектурная визуализация
    • Проектирование
    • изготовление мебели и элементов декора из акрилового камня
    • продажа натурального каменного шпона
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    ​г. Москва, Проспект Мира, д. 101В, стр.2
    129085 Москва
    Россия
    +7-9652676001 spreston.ru
    Законное владение

    г. Москва, Проспект Мира, д. 101В, стр.2

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