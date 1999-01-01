Кухни “Гармония” предлагает Вам услуги по изготовлению мебели и проектированию кухни под ключ! Мы предлагаем Вам: Индивидуальный 3D-план по вашим размерам в подарок; Подбор материала для изготовления кухни; Богатый ассортимент фасадов собственного производства: Ясень, Дуб, МДФ и Пластик; Все материалы экологичные и сертифицированные; Ежемесячные скидки и акции для Наших клиентов; Цены на мебель доступны и имеют соотношение цена=качество; Точный срок изготовления кухни; На рынке мы работаем с 1999 года. Наличный и безналичный расчет Замер кухни Официальный договор Гарантия на кухню 1 год Гарантия на фурнитуру 20 лет.

Услуги Изготовление кухни

кухни

кухня

проектирование кухни

мебель

под заказ

под ключ Регионы обслуживания Санкт-Петербург Адрес Бестужевская, д. 10, помещение 259

195271 Санкт-Петербург

Россия

+7-9627056777 vk.com/garmoniya9802188