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Кухни Гармония
Дизайнеры-консультанты (кухни) Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (10)
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Проекты

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    • Массив дуба "Росси", Кухни Гармония Кухни Гармония КухняКухонная мебель
    Массив дуба "Росси", Кухни Гармония Кухни Гармония КухняКухонная мебель
    Массив дуба "Росси", Кухни Гармония Кухни Гармония КухняКухонная мебель
    +2
    Массив дуба "Росси"
    Массив дуба "Вилладжо", Кухни Гармония Кухни Гармония КухняКухонная мебель
    Массив дуба "Вилладжо", Кухни Гармония Кухни Гармония КухняКухонная мебель
    Массив дуба "Вилладжо", Кухни Гармония Кухни Гармония КухняКухонная мебель
    +1
    Массив дуба "Вилладжо"
    Массив дуба "Лель", Кухни Гармония Кухни Гармония КухняКухонная мебель Дерево
    Массив дуба "Лель", Кухни Гармония Кухни Гармония КухняКухонная мебель Дерево
    Массив дуба "Лель", Кухни Гармония Кухни Гармония КухняКухонная мебель Дерево
    +1
    Массив дуба "Лель"
    Кухни “Гармония” предлагает Вам услуги по изготовлению мебели и проектированию кухни под ключ! Мы предлагаем Вам: Индивидуальный 3D-план по вашим размерам в подарок; Подбор материала для изготовления кухни; Богатый ассортимент фасадов собственного производства: Ясень, Дуб, МДФ и Пластик; Все материалы экологичные и сертифицированные; Ежемесячные скидки и акции для Наших клиентов; Цены на мебель доступны и имеют соотношение цена=качество; Точный срок изготовления кухни; На рынке мы работаем с 1999 года. Наличный и безналичный расчет Замер кухни Официальный договор Гарантия на кухню 1 год Гарантия на фурнитуру 20 лет.
    Услуги
    • Изготовление кухни
    • кухни
    • кухня
    • проектирование кухни
    • мебель
    • под заказ
    • под ключ
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Бестужевская, д. 10, помещение 259
    195271 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9627056777 vk.com/garmoniya9802188

    Отзыв

    Ева Михайлова
    Заказывали кухню в Гармонии на Бестужевской,10 в декабре, в конце января уже была готова. Привезли четко в оговорённые сроки. Все сделали как обсуждали. На всех этапах работают специалисты своего дела, начиная с дизайнера, замерщика, а установщикам отдельная благодарность. Вежливые ребята, все аккуратно собрали, пропылесосили, вынесли коробки. Большое спасибо!
    3 месяца назад
    Дата проекта: Январь 2022
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    Полина Логинова Полина Логинова
    Заказывали кухню для загородного дома. Хотелось в стиле кантри, скромно но со вкусом. Кухня получилась очень красивая и функциональная. Огромное спасибо замечательным сборщикам за их золотые руки. Заказали ещё и мебель в постирочную. Живём -любуемся сами не говоря уже о гостях. Планируем ещё кое-что. Пойдём опять на Бестужевскую к Елене, замечательный человек и отличный дизайнер. Благодарим всем сотрудников салона на за профессионализм.
    8 месяцев назад
    Дата проекта: Сентябрь 2021
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    Елена Никифорова Елена Никифорова
    Мы заказывали кухню в Гармонии на Бестужевской 10 , прошли много салонов гармонии и остановились именно на нём, т.к. там нам сделали хорошую скидку, да и проект там нам нарисовали более интересный, менеджер подсказала нам, что и как нам лучше сделать, посоветовал по цветам. Кухня из ясеня с патиной золото, заказывали вместе с техникой, мойку нам дали в Подарок!!!. Привезли и установили кухню на неделю раньше, чем было прописано в договоре. Мы остались ОЧЕНЬ довольны, как нас обслужили…ни каких нареканий к ним нет.
    11 месяцев назад
    Дата проекта: Июль 2021
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    Показать все отзывы – 10
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