Архитектурное проектирование, разработка дизайна жилых и общественных интерьеров.
Архитектурно-проектное бюро осуществляет свою деятельность с 1999 года.
- Услуги
- Архитектурно-строительное проектирование \ Дизайн интерьеров \ Проектирование инженерных сетей \ Авторский надзор \ Изготовление архитектурных видеороликов \ Изготовление архитектурных макетов \ Создание интерактивной 3D-модели архитектурного объекта
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
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Свердлова 45
414000 Астрахань
Россия
+7-8512523333 idarchitects.ru/rus/portfolio
Законное владение
Россия, 414000 г. Астрахань, ул. Свердлова 45