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ID ARCHITECTS
Дизайнеры интерьера Астрахань
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Проекты

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    • Квартира, ID ARCHITECTS ID ARCHITECTS Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира, ID ARCHITECTS ID ARCHITECTS Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира, ID ARCHITECTS ID ARCHITECTS Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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    Квартира

    Архитектурное проектирование,  разработка дизайна жилых и общественных интерьеров.

    Архитектурно-проектное бюро осуществляет свою деятельность с 1999 года. 

    Услуги
    Архитектурно-строительное проектирование \ Дизайн интерьеров \ Проектирование инженерных сетей \ Авторский надзор \ Изготовление архитектурных видеороликов \ Изготовление архитектурных макетов \ Создание интерактивной 3D-модели архитектурного объекта
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Свердлова 45
    414000 Астрахань
    Россия
    +7-8512523333 idarchitects.ru/rus/portfolio
    Законное владение

    Россия, 414000 г. Астрахань, ул. Свердлова 45

    Отзыв

    Nariman Safarov
    7 месяцев назад
    Sergey Southwood
    Хорошее агенство
    около 3 лет назад
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