Наша компания решит Ваши вопросы по уборке после ремонта. Мы имеем в наличии парк оборудования для клининга , которое так же сдаем в прокат,

штат проверенных сотрудников и профессиональную химию.

Являемся партнером химической компании «Johannes Kiehl KG»* на территории Российской Федерации. Готовы к нашему с Вами сотрудничеству.