Наша компания решит Ваши вопросы по уборке после ремонта. Мы имеем в наличии парк оборудования для клининга , которое так же сдаем в прокат,
штат проверенных сотрудников и профессиональную химию.
Являемся партнером химической компании «Johannes Kiehl KG»* на территории Российской Федерации. Готовы к нашему с Вами сотрудничеству.
- Услуги
- Клининговые услуги.
- орудования .
- Продажа моющих средств.
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Адрес
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Ипподромская 16/1
630017 Новосибирск
Россия
+7-9231334444 klinsk.com
Законное владение
Новосибирск. Ипподромская 16/1. 630017