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КлиНСК.
Уборка помещений Новосибирск
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    Наша компания решит Ваши вопросы по уборке после ремонта. Мы имеем в наличии парк оборудования для клининга , которое  так же сдаем в прокат,

              штат проверенных сотрудников и профессиональную химию. 

        Являемся партнером химической компании «Johannes Kiehl KG»* на территории Российской Федерации. Готовы к нашему с Вами сотрудничеству.

    Услуги
    • Клининговые услуги.
    • орудования .
    • Продажа моющих средств.
    Регионы обслуживания
    Новосибирск
    Адрес
    Ипподромская 16/1
    630017 Новосибирск
    Россия
    +7-9231334444 klinsk.com
    Законное владение

    Новосибирск. Ипподромская 16/1. 630017

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