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Skatra
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Kerro house, Skatra Skatra Дома в скандинавском стиле
    Kerro house, Skatra Skatra Дома в скандинавском стиле
    Kerro house, Skatra Skatra Дома в скандинавском стиле
    +5
    Kerro house

    Skaträ – российское архитектурное бюро, расположенное в Москве. Мы специализируемся на проектировании общественных зданий, культурных объектов, разрабатываем проекты жилых и общественных пространств. 

    Услуги
    • Архитектура
    • Концепция
    • Дизайн интерьера
    • Проектирование частных домов
    Регионы обслуживания
    Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    Профсоюзная 76
    117393 Москва
    Россия
    +7-9312041868 www.skatra.ru
    Законное владение

    197183, город Санкт-Петербург

    переулок Серебряков, дом 5/36 литер а, помещение 3-н офис 1


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