Skaträ – российское архитектурное бюро, расположенное в Москве. Мы специализируемся на проектировании общественных зданий, культурных объектов, разрабатываем проекты жилых и общественных пространств.
- Услуги
- Архитектура
- Концепция
- Дизайн интерьера
- Проектирование частных домов
- Регионы обслуживания
- Москва и Санкт-Петербург
- Адрес
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Профсоюзная 76
117393 Москва
Россия
+7-9312041868 www.skatra.ru
Законное владение
197183, город Санкт-Петербург
переулок Серебряков, дом 5/36 литер а, помещение 3-н офис 1