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Альтертепло
Отопление и кондиционирование Москва
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Проекты

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    • Установка теплового насоса во Владимирской области, Альтертепло Альтертепло
    Установка теплового насоса во Владимирской области, Альтертепло Альтертепло
    Установка теплового насоса во Владимирской области
    Установка теплового насоса в частном доме Дмитровского района, Альтертепло Альтертепло
    Установка теплового насоса в частном доме Дмитровского района, Альтертепло Альтертепло
    Установка теплового насоса в частном доме Дмитровского района, Альтертепло Альтертепло
    Установка теплового насоса в частном доме Дмитровского района
    Установка теплового насоса в Пензе, Альтертепло Альтертепло
    Установка теплового насоса в Пензе, Альтертепло Альтертепло
    Установка теплового насоса в Пензе, Альтертепло Альтертепло
    Установка теплового насоса в Пензе
    Лидер рынка в сфере альтернативного отопления по уровню сложности решаемых задач и качеству обслуживания клиентов. Мы помогаем решить вопрос альтернативного отопления бизнесу, частным лицам, а также Государственным учреждениям. Проводим все виды работ: проектирование, бурение скважин, установка тепловых насосов, сдача котельной под ключ. За годы работы мы накопили достаточно большой опыт, что позволяет нашим специалистам подходить к каждому объекту индивидуально и с легкостью решать задачи любой сложности. Мы реализовали проекты отопления в загородных домах, на промышленных и сельскохозяйственных объектах, в коммерческой недвижимости.
    Услуги
    • становка тепловых насосов
    • геотермальное бурение
    • монтаж тепловых насосов
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Зорге, 9а
    10001 Москва
    Россия
    +7-4950213717 alterteplo.ru
    Законное владение

    Москва, Зорге, 9а

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