Лидер рынка в сфере альтернативного отопления по уровню сложности решаемых задач и качеству обслуживания клиентов. Мы помогаем решить вопрос альтернативного отопления бизнесу, частным лицам, а также Государственным учреждениям. Проводим все виды работ: проектирование, бурение скважин, установка тепловых насосов, сдача котельной под ключ. За годы работы мы накопили достаточно большой опыт, что позволяет нашим специалистам подходить к каждому объекту индивидуально и с легкостью решать задачи любой сложности. Мы реализовали проекты отопления в загородных домах, на промышленных и сельскохозяйственных объектах, в коммерческой недвижимости.

Услуги становка тепловых насосов

геотермальное бурение

монтаж тепловых насосов Регионы обслуживания Москва Адрес Зорге, 9а

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Россия

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