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Piacere Interiors
Мебель и аксессуары Москва
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    • Концепция Piacere Interiors — место локации дизайнерских брендов и экспозиций кухонной мебели, бытовой техники, мебели для дома и офиса. А так же дизайнерской плитки и освещения для интерьера и экстерьера. Атмосферный лофт в английской традиции, созданный для удобной работы профессионалов интерьерной сферы и частных клиентов . Расположение: в ансамбле зданий Трехгорной мануфактуры с отдельным входом и огромными витринами на  проезжую часть ул. Рочдельская 15, стр 8 Все кому небезразличен традиционный и  инновационный дизайн, индивидуальный подход  и широкие возможности - welcome! 

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • дизайнерская мебель и освещение на заказ
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Рочдельская 15
    123022 Москва
    Россия
    +7-9169223030 www.piacere-interiors.com
    Законное владение

    123022 Москва, ул Рочдельская, д 15 строение 8

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