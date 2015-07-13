Концепция Piacere Interiors — место локации дизайнерских брендов и экспозиций кухонной мебели, бытовой техники, мебели для дома и офиса. А так же дизайнерской плитки и освещения для интерьера и экстерьера. Атмосферный лофт в английской традиции, созданный для удобной работы профессионалов интерьерной сферы и частных клиентов . Расположение: в ансамбле зданий Трехгорной мануфактуры с отдельным входом и огромными витринами на проезжую часть ул. Рочдельская 15, стр 8 Все кому небезразличен традиционный и инновационный дизайн, индивидуальный подход и широкие возможности - welcome!