Создаю стильный и уютный дизайн.
Разработаю для Вас дизайн-проект жилых интерьеров, отвечающим всем особенностям вашего дома или квартиры. Подберу оптимальное стилевое и цветовое решение интерьера с учетом ваших вкусов, привычек и предпочтений.
План работы:
1. Встреча и обсуждение задач, составление тех.задания
2. Заключение договора и предоплата
3. Замеры объекта
4. Планировочное решение - 3 варианта
5. Определяемся со стилистикой, цветовой гаммой и деталями
6. 3D визуализация интерьера в объеме и цвете
7. Рабочая документация* (пакет чертежей)
Авторский надзор оговаривается отдельно.
Срок выполнения проекта от 30 рабочих дней в зависимости от площади
*Состав рабочего проекта
План демонтажа и монтажа
- План расстановки мебели и оборудования
- План покрытия пола
- План потолка
- План освещения
- План размещения розеток и выключателя
- Развертка стен помещения
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- По всему миру и Владивосток
- Адрес
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Океанский проспект 142
690000 Владивосток
Россия
+7-9146930901 kamsola.wixsite.com/mysite