Создаю стильный и уютный дизайн.





Разработаю для Вас дизайн-проект жилых интерьеров, отвечающим всем особенностям вашего дома или квартиры. Подберу оптимальное стилевое и цветовое решение интерьера с учетом ваших вкусов, привычек и предпочтений.





План работы:

1. Встреча и обсуждение задач, составление тех.задания

2. Заключение договора и предоплата

3. Замеры объекта

4. Планировочное решение - 3 варианта

5. Определяемся со стилистикой, цветовой гаммой и деталями

6. 3D визуализация интерьера в объеме и цвете

7. Рабочая документация* (пакет чертежей)

Авторский надзор оговаривается отдельно.





Срок выполнения проекта от 30 рабочих дней в зависимости от площади





*Состав рабочего проекта

План демонтажа и монтажа

- План расстановки мебели и оборудования

- План покрытия пола

- План потолка

- План освещения

- План размещения розеток и выключателя

- Развертка стен помещения