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NK-DESIGNER
Дизайнеры интерьера Владивосток
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Восточный луч, NK-DESIGNER NK-DESIGNER Детские спальни МДФ Синий
    Восточный луч, NK-DESIGNER NK-DESIGNER Детские спальни МДФ Белый
    Восточный луч, NK-DESIGNER NK-DESIGNER Детская комнатa в классическом стиле МДФ Белый
    +24
    Восточный луч

    Создаю стильный и уютный дизайн.


    Разработаю для Вас дизайн-проект жилых интерьеров, отвечающим всем особенностям вашего дома или квартиры. Подберу оптимальное стилевое и цветовое решение интерьера с учетом ваших вкусов, привычек и предпочтений.


    План работы:

    1. Встреча и обсуждение задач, составление тех.задания

    2. Заключение договора и предоплата

    3. Замеры объекта

    4. Планировочное решение - 3 варианта

    5. Определяемся со стилистикой, цветовой гаммой и деталями

    6. 3D визуализация интерьера в объеме и цвете

    7. Рабочая документация* (пакет чертежей)

    Авторский надзор оговаривается отдельно.


    Срок выполнения проекта от 30 рабочих дней в зависимости от площади


    *Состав рабочего проекта

    План демонтажа и монтажа

    - План расстановки мебели и оборудования

    - План покрытия пола

    - План потолка

    - План освещения

    - План размещения розеток и выключателя

    - Развертка стен помещения

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    По всему миру и Владивосток
    Адрес
    Океанский проспект 142
    690000 Владивосток
    Россия
    +7-9146930901 kamsola.wixsite.com/mysite
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