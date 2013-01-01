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Aiya Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

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    • Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design Кухня в стиле лофт
    Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design Кухня в стиле лофт
    Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design Кухня в стиле лофт
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    Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы

    Студия Aiya Design была основана дизайнером Айей Лисовой в 2013 году, а с 1-го июня 2016 года существует в текущем формате. Сплоченная команда специалистов создает современные частные и общественные интерьеры. 

    Наши проекты стильные, сдержанные и продуманные до мелочей. Для нас важен не только стиль проекта, но и грамотный подход к его разработке и реализации. Мы создали свою удобную схему работы, используем онлайн-платформу для организации задач и материалов по проекту. В процессе работы приобрели большой опыт в комплексной реализации больших проектов в новых жилых комплексах и исторических домах в центре Москвы, интеграции сложных инженерных решений, согласовании перепланировок. Наша команда постоянно развивается, и мы не боимся новых сложных задач.

    Услуги
    • дизайн-проекты жилых и общественных помещений
    • комплектация
    • авторский надзор
    • технический надзор
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Сыромятническая ниж. д10с9, оф 330, этаж 3
    105120 Москва
    Россия
    +7-9163350368 aiyadesign.ru

    Отзыв

    Daria Smirnova
    около 3 лет назад
    Olga
    почти 4 года назад
    Алена Толмачева
    около 3 лет назад
    Показать все отзывы – 6

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