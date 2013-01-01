Студия Aiya Design была основана дизайнером Айей Лисовой в 2013 году, а с 1-го июня 2016 года существует в текущем формате. Сплоченная команда специалистов создает современные частные и общественные интерьеры.

Наши проекты стильные, сдержанные и продуманные до мелочей. Для нас важен не только стиль проекта, но и грамотный подход к его разработке и реализации. Мы создали свою удобную схему работы, используем онлайн-платформу для организации задач и материалов по проекту. В процессе работы приобрели большой опыт в комплексной реализации больших проектов в новых жилых комплексах и исторических домах в центре Москвы, интеграции сложных инженерных решений, согласовании перепланировок. Наша команда постоянно развивается, и мы не боимся новых сложных задач.