Massimos (максимально, в пер. с итальянского massimo). В основе названия студии отражен главный принцип ее работы - работа с максимальной отдачей и высоким результатом.
Четыре ключевых ценности определяют подход студии к своему делу:
КРАСОТА. Очень субъективное, но неотъемлемое понятие дизайна. Мы стремимся гармонично сочетать все детали интерьера, даря эстетическое удовольствие нашим клиентам.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. В нашей работе комфорт и удобство эксплуатации проектируемого интерьера – один из основных параметров определяющих успех выполненного проекта.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Фундаментальная подготовка, опыт и постоянное развитие – это то, что обеспечивает высокий результат и качество выполняемой нами работы.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Создание интерьера – это не только проектирование, но и ремонтно-отделочные работы. Мы гарантируем отличный результат в заявленные сроки.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- консультации по вопросам дизайна интерьера
- декорирование
- комплектация
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Верхняя Красносельская, д.3, с.1
129344 Москва
Россия
+7-9261888890 www.massimos.ru