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Massimos | cтудия дизайна интерьера
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Изумрудная, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Гостиная в классическом стиле Дерево Бирюзовый
    Изумрудная, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Гостиная в классическом стиле Бирюзовый
    Изумрудная, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Гостиная в классическом стиле Дерево Бирюзовый
    +8
    Изумрудная
    ЖК Отрада, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Столовая комната в скандинавском стиле
    ЖК Отрада, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    ЖК Отрада, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Кухня в скандинавском стиле
    +14
    ЖК Отрада
    Давыдковская, Москва, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Давыдковская, Москва, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Гостиная в классическом стиле
    Давыдковская, Москва, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Спальня в классическом стиле
    +4
    Давыдковская, Москва
    Ленинская Слобода, Москва, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Гостиная в классическом стиле
    Ленинская Слобода, Москва, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Гостиная в классическом стиле
    Ленинская Слобода, Москва, Massimos | cтудия дизайна интерьера Massimos | cтудия дизайна интерьера Гостиная в классическом стиле
    +11
    Ленинская Слобода, Москва

    Massimos (максимально, в пер. с итальянского massimo). В основе названия студии отражен главный принцип ее работы - работа с максимальной отдачей и высоким результатом.

    Четыре ключевых ценности определяют подход студии к своему делу:   

    КРАСОТА.   Очень субъективное, но неотъемлемое понятие дизайна. Мы стремимся гармонично сочетать все детали интерьера, даря эстетическое удовольствие нашим клиентам.     

    ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.   В нашей работе комфорт и удобство эксплуатации проектируемого интерьера – один из основных параметров определяющих успех выполненного проекта.     

    ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.   Фундаментальная подготовка, опыт и постоянное развитие – это то, что обеспечивает высокий результат и качество выполняемой нами работы.    

    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.   Создание интерьера – это не только проектирование, но и ремонтно-отделочные работы. Мы гарантируем отличный результат в заявленные сроки.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • консультации по вопросам дизайна интерьера
    • декорирование
    • комплектация
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Верхняя Красносельская, д.3, с.1
    129344 Москва
    Россия
    +7-9261888890 www.massimos.ru

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