Massimos (максимально, в пер. с итальянского massimo). В основе названия студии отражен главный принцип ее работы - работа с максимальной отдачей и высоким результатом.

Четыре ключевых ценности определяют подход студии к своему делу:

КРАСОТА. Очень субъективное, но неотъемлемое понятие дизайна. Мы стремимся гармонично сочетать все детали интерьера, даря эстетическое удовольствие нашим клиентам.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. В нашей работе комфорт и удобство эксплуатации проектируемого интерьера – один из основных параметров определяющих успех выполненного проекта.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Фундаментальная подготовка, опыт и постоянное развитие – это то, что обеспечивает высокий результат и качество выполняемой нами работы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Создание интерьера – это не только проектирование, но и ремонтно-отделочные работы. Мы гарантируем отличный результат в заявленные сроки.