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А вы
знаете, что у колониального стиля самая богатая история?Колониальный стиль не является одним из тех классических стилей, которые постоянно мелькают
в заголовках статей в глянцевых журналах.
Непрерывный шум вредит вашему здоровью! Поэтому так важно уже при постройке дома продумать способы звукоизоляции и не нервничать, если соседи затеяли вечеринку посреди ночи или упорно продолжают ремонт в 6 утра.
В
старом-добром
фильме
«Ирония судьбы или «С легким паром!»
один из главных героев удивлялся, зачем
мужчина пошел 31 декабря в баню, если у
него дома есть замечательная ванна.