Иватек Решение - работаем в сфере оказания услуг очистки водных ресурсов, где применяем комплексный подход, как для промышленного, так и для частного применения.
Собственная лаборатория позволяет контролировать, чтобы внедренные системы отвечали всем установленным техническим требованиям.
Наш штат опытных специалистов делает качественный и оперативный монтаж, а также последующее обслуживание систем водоподготовки и водоочистки любой сложности.
- Услуги
- водоподготовка
- водоочистка
- Промышленная водоподготовка
- Промышленная водоочистка
- Системы водоочистки
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Выборгская наб.29, офис 210, БЦ «Система»
194044 Санкт-Петербург
Россия
+7-8124674375 iva-tec.ru