Иватек Решение - работаем в сфере оказания услуг очистки водных ресурсов, где применяем комплексный подход, как для промышленного, так и для частного применения.





Собственная лаборатория позволяет контролировать, чтобы внедренные системы отвечали всем установленным техническим требованиям.

Наш штат опытных специалистов делает качественный и оперативный монтаж, а также последующее обслуживание систем водоподготовки и водоочистки любой сложности.



