Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Иватек Решение Профессиональный подбор и монтаж систем водоподготовки
Другие компании Санкт-Петербург
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Иватек Решение - работаем в сфере оказания услуг очистки водных ресурсов, где применяем комплексный подход, как для промышленного, так и для частного применения. 


    Собственная лаборатория позволяет контролировать, чтобы внедренные системы отвечали всем установленным техническим требованиям. 

    Наш штат опытных специалистов делает качественный и оперативный монтаж, а также последующее обслуживание систем водоподготовки и водоочистки любой сложности.


    Услуги
    • водоподготовка
    • водоочистка
    • Промышленная водоподготовка
    • Промышленная водоочистка
    • Системы водоочистки
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Выборгская наб.29, офис 210, БЦ «Система»
    194044 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8124674375 iva-tec.ru
      Add SEO element