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Дом ру Санкт-Петербург
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    • Домашний интернет и ТВ от провайдера Дом ру. Наша компания официальный партнер по подключению услуг по самым вкусным ценам с гарантией быстрой скорости в любое время суток! Преимущества домашнего интернета Дом ру: безлимитный скоростной интернет; HD и кабельное ТВ; один из самых больших ассортиментов каналов в HD качестве; круглосуточная бесплатная поддержка абонентов. акции от провайдера каждый месяц на пакеты ТВ-каналов, антивирусы и другие продукты.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    191124 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8003024084 internet-domru.ru
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