Мы выполняем дизайн-проекты жилых и общественных помещений. При проектировании учитываем пожелания и бюджет клиента. Продумываем интерьер до мельчайших подробностей, стараясь создать максимально комфортное и функциональное пространство.
Дизайн-проект интерьера включает:
- фотореалистичные визуализации
- рабочие чертежи
- ведомости всех используемых материалов и предметов мебели
- авторский надзор
- Услуги
- Дизайн интерьеров, Авторский надзор и Визуализация
- Регионы обслуживания
- Иркутская область
- Адрес
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664082 Иркутск
Россия
+7-9149031212