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te.di_design
Дизайнеры интерьера Иркутск
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн-проект интерьера таунхауса "Orchid_house", te.di_design te.di_design Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
    Дизайн-проект интерьера таунхауса "Orchid_house", te.di_design te.di_design Лестницы Многоцветный
    Дизайн-проект интерьера таунхауса "Orchid_house", te.di_design te.di_design Кухни в эклектичном стиле
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    Дизайн-проект интерьера таунхауса "Orchid_house"

    Мы выполняем дизайн-проекты жилых и общественных помещений. При проектировании учитываем пожелания и бюджет клиента. Продумываем интерьер до мельчайших подробностей, стараясь создать максимально комфортное и функциональное пространство.

    Дизайн-проект интерьера включает:

    • фотореалистичные визуализации
    • рабочие чертежи
    • ведомости всех используемых материалов и предметов мебели
    • авторский надзор
    Услуги
    Дизайн интерьеров, Авторский надзор и Визуализация
    Регионы обслуживания
    Иркутская область
    Адрес
    664082 Иркутск
    Россия
    +7-9149031212
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