Мы выполняем дизайн-проекты жилых и общественных помещений. При проектировании учитываем пожелания и бюджет клиента. Продумываем интерьер до мельчайших подробностей, стараясь создать максимально комфортное и функциональное пространство.

Дизайн-проект интерьера включает: