Добрый день! Меня зовут Романова Оксана , я дизайнер интерьера. И это то, чем я хотела заниматься всегда. Еще в школе я точно знала, кем хочу быть. Правда, в итоге реальность не полностью совпала с моими романтическими ожиданиями по поводу будущей профессии. Только дизайном я занимаюсь с 2014 года. За это время было создано и реализовано множество разных проектов. Сейчас я уже пришла к стилю, в котором мне нравится работать. Это микс современности, экологичности и функциональности. Именно с функциональности начинается работа над проектом. Уже после этого, на удобный, продуманный каркас наслаивается красота и эстетичность, создается гармоничный во всех отношениях интерьер. Я за интерьер надолго. Я за то, чтобы вам много лет жилось удобно и красиво в доме вашей мечты. У меня вы можете заказать не только полный проект, но и отдельно планировку вашей квартиры - удобную и 100% реализуемую.

Услуги дизайн интерьера, авторский надзор и создание планировки Регионы обслуживания Санкт-Петербург Адрес 5-Советская д.47

195043 Санкт-Петербург

Россия

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