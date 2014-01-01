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Романова Оксана
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современная легенда, Романова Оксана Романова Оксана Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Современная легенда, Романова Оксана Романова Оксана Гостиная в стиле модерн Желтый
    Современная легенда, Романова Оксана Романова Оксана Встроенные кухни Бежевый
    +17
    Современная легенда
    NEWПитер, Романова Оксана Романова Оксана Гостиная в стиле модерн
    NEWПитер, Романова Оксана Романова Оксана Кухни в эклектичном стиле
    NEWПитер, Романова Оксана Романова Оксана Гостиная в стиле модерн
    +12
    NEWПитер
    Ренессанс, Романова Оксана Романова Оксана Гостиные в эклектичном стиле
    Ренессанс, Романова Оксана Романова Оксана Кухня в стиле модерн
    Ренессанс, Романова Оксана Романова Оксана Гостиная в стиле модерн
    +15
    Ренессанс
    Триумф Парк, Романова Оксана Романова Оксана Спальня в эклектичном стиле
    Триумф Парк, Романова Оксана Романова Оксана Спальня в эклектичном стиле
    Триумф Парк, Романова Оксана Романова Оксана Спальня в эклектичном стиле
    +8
    Триумф Парк
    Жемчужный берег, Романова Оксана Романова Оксана Спальни для девочек
    Жемчужный берег, Романова Оксана Романова Оксана Спальни для девочек
    Жемчужный берег, Романова Оксана Романова Оксана Детские спальни
    +11
    Жемчужный берег
    Добрый день! Меня зовут Романова Оксана , я дизайнер интерьера. И это то, чем я хотела заниматься всегда. Еще в школе я точно знала, кем хочу быть. Правда, в итоге реальность не полностью совпала с моими романтическими ожиданиями по поводу будущей профессии. Только дизайном я занимаюсь с 2014 года. За это время было создано и реализовано множество разных проектов. Сейчас я уже пришла к стилю, в котором мне нравится работать. Это микс современности, экологичности и функциональности. Именно с функциональности начинается работа над проектом. Уже после этого, на удобный, продуманный каркас наслаивается красота и эстетичность, создается гармоничный во всех отношениях интерьер. Я за интерьер надолго. Я за то, чтобы вам много лет жилось удобно и красиво в доме вашей мечты. У меня вы можете заказать не только полный проект, но и отдельно планировку вашей квартиры - удобную и 100% реализуемую.
    Услуги
    дизайн интерьера, авторский надзор и создание планировки
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    5-Советская д.47
    195043 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9818000890 www.instagram.com/romanova_designer
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