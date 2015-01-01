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Ksenia Zayarnyuk
Журналисты и блогеры Керчь
Обзор 0Проекты (0) 536Книги идей (536)
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    • Я живу в прекрасном месте – в Крыму. По образованию я
    филолог английского языка. Копирайтером работаю уже не один год. Сотрудничаю с homify с 2015 года.

    Мне всегда нравилось писать статьи, связанные с дизайном интерьера, архитектурой. А такую возможность, как писать об этом на постоянной основе, я не могла пропустить :) Мне нравится то, чем занимается homify, поэтому я всегда с удовольствием и вдохновением пишу статьи.

    Мне нравится путешествовать, а homify – это еще и прекрасная возможность заглянуть в разные уголки мира, которые завораживают своей красотой.

    Регионы обслуживания
    Керчь
    Адрес
    298330 Керчь
    Россия
    +7-9787803528
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