Компания "Наш забор" занимается проектированием, изготовлением и монтажом заборов, ворот и калиток «под ключ» из различных материалов в СПБ и Ленобласти. Строит заборы для загородных домов, дачных участков, промышленных объектов. Заказчики, которые обращаются к фирме, получают заборы высокого класса по выгодным ценам. Стоимость производства и установки забора рассчитывается индивидуально для каждого случая. Она складывается из таких факторов, как тип забора, его высота и длина, используемые материалы. Гарантия на материалы, конструкции и монтаж — 2 года. Бесплатный расчет стоимости забора!