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Наш забор
Заборы и ворота Санкт-Петербург
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    • Забор из профнастила, Наш забор Наш забор
    Забор из профнастила

    Компания "Наш забор" занимается проектированием, изготовлением и монтажом заборов, ворот и калиток «под ключ» из различных материалов в СПБ и Ленобласти. Строит заборы для загородных домов, дачных участков, промышленных объектов. Заказчики, которые обращаются к фирме, получают заборы высокого класса по выгодным ценам. Стоимость производства и установки забора рассчитывается индивидуально для каждого случая. Она складывается из таких факторов, как тип забора, его высота и длина, используемые материалы. Гарантия на материалы, конструкции и монтаж — 2 года. Бесплатный расчет стоимости забора!

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    5й-Верхний переулок д.16, лит.К
    194292 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8125079063 nash-zabor.ru
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