Продажа столешниц, фасадов и мебельных комплектующих для корпусной мебели в Санкт-Петербурге Оптовые и розничные поставки





Промышленная группа «Союз» – единственная компания на российском мебельном рынке, реализующая полный спектр мебельных комплектующих, необходимых для выпуска корпусной мебели, отвечающей современным европейским стандартам.

Торговый Дом Союз является региональным представительством в Санкт-Петербурге.

Помимо оптовых поставок широкого спектра мебельных комплектующих мы производим и реализуем популярные строительно-отделочные материалы – декоративные стеновые панели (включая огнестойкие), ЛМДФ плиты.



