Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Торговый дом Союз
Интернет магазины Санкт-Петербург
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Продажа столешниц, фасадов и мебельных комплектующих для корпусной мебели в Санкт-Петербурге  Оптовые и розничные поставки


    Промышленная группа «Союз» – единственная компания на российском мебельном рынке, реализующая полный спектр мебельных комплектующих, необходимых для выпуска корпусной мебели, отвечающей современным европейским стандартам. 

    Торговый Дом Союз является региональным представительством в Санкт-Петербурге. 

    Помимо оптовых поставок широкого спектра мебельных комплектующих мы производим и реализуем популярные строительно-отделочные материалы – декоративные стеновые панели (включая огнестойкие), ЛМДФ плиты.


    Услуги
    • столешницы для кухни оптом
    • мебельные комплектующие
    • мебельные фасады
    • мебельные профили
    • Глянцевые фасадные полотна
    • Фасадные полотна
    • стеновые панели
    • межкомнатные двери
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Мурзинская, д. 11
    192012 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123313808 www.tdsouz.ru
      Add SEO element