Продажа столешниц, фасадов и мебельных комплектующих для корпусной мебели в Санкт-Петербурге Оптовые и розничные поставки
Промышленная группа «Союз» – единственная компания на российском мебельном рынке, реализующая полный спектр мебельных комплектующих, необходимых для выпуска корпусной мебели, отвечающей современным европейским стандартам.
Торговый Дом Союз является региональным представительством в Санкт-Петербурге.
Помимо оптовых поставок широкого спектра мебельных комплектующих мы производим и реализуем популярные строительно-отделочные материалы – декоративные стеновые панели (включая огнестойкие), ЛМДФ плиты.
- Услуги
- столешницы для кухни оптом
- мебельные комплектующие
- мебельные фасады
- мебельные профили
- Глянцевые фасадные полотна
- Фасадные полотна
- стеновые панели
- межкомнатные двери
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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ул. Мурзинская, д. 11
192012 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123313808 www.tdsouz.ru