Основная сфера компании Fils (ФИЛС) – это благоустройство городских и частных территорий,
которое включает в себя поставку детского игрового и спортивного оборудования, его установку, сервисное обслуживание
Так же мы занимаемся подготовкой оснований, укладкой резинового покрытия и укладкой искусственной травы.
Мы стремимся к долгосрочным добрым отношениям с партнерами и заказчиками, дорожим своим добрым именем!
С подробным каталогом покрытий и списком услуг нашей компании Вы можете ознакомится на нашем сайте. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
- Услуги
- благоустройство городских территорий
- благоустройство территорий
- газонное ограждение
- детское игровое оборудование
- детские игровые площадки
- спортивные конструкции
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Лахтинский проспект, д. 131, лит А, пом 2
197229 Санкт-Петербург
Россия
+7-8002343878 fils.pro