Основная сфера компании Fils (ФИЛС) – это благоустройство городских и частных территорий,

которое включает в себя поставку детского игрового и спортивного оборудования, его установку, сервисное обслуживание





Так же мы занимаемся подготовкой оснований, укладкой резинового покрытия и укладкой искусственной травы.

Мы стремимся к долгосрочным добрым отношениям с партнерами и заказчиками, дорожим своим добрым именем!

С подробным каталогом покрытий и списком услуг нашей компании Вы можете ознакомится на нашем сайте. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!