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Филс
Строители Санкт-Петербург
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    • Основная сфера компании Fils (ФИЛС) – это благоустройство городских и частных территорий, 

    которое включает в себя поставку детского игрового и спортивного оборудования, его установку, сервисное обслуживание


    Так же мы занимаемся подготовкой оснований, укладкой резинового покрытия и укладкой искусственной травы. 

    Мы стремимся к долгосрочным добрым отношениям с партнерами и заказчиками, дорожим своим добрым именем! 

    С подробным каталогом покрытий и списком услуг нашей компании Вы можете ознакомится на нашем сайте. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

    Услуги
    • благоустройство городских территорий
    • благоустройство территорий
    • газонное ограждение
    • детское игровое оборудование
    • детские игровые площадки
    • спортивные конструкции
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Лахтинский проспект, д. 131, лит А, пом 2
    197229 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8002343878 fils.pro
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