Н е с т а н д а р т н ы е с т о л я р н ы е к о н с т р у к ц и и

Сфера деятельности компании - создание эксклюзивных интерьеров, изготовление оригинальной авторской мебели и лестниц по индивидуальным проектам. Материалом для наших работ неизменно, вот уже более 12 лет, являются лучшие сорта древесины со всего Мира. Отличительной чертой, обеспечивающей нашу узнаваемость стало применение цветных пород дерева. Для создания мебели мы используем яркие и при этом натуральные цветные породы древесины: венге, кото, мербау, ясень, махагон, амарант, падук и другие (подробнее в разделе "Древесина"). Мы работаем не только в Пермском крае, но и в целом по России. Любовь к дереву позволяет нам добиваться превосходных результатов невозможных при массовом и бездушном производстве мебели. Накопленный годами опыт гарантирует качество! Если вы отчаялись найти в магазинах, то что вам нужно, если вы цените качество, природную красоту натурального дерева, если ваша фантазия не согласна на компромиссы, предлагаемые массовым производством - обратитесь к нам. Будем рады сотрудничеству!