Сонум – отечественный производитель анатомических и ортопедических матрасов, подушек и кроватей премиум класса. Расположенная в Иваново фабрика обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы реализовывать продукцию по доступным ценам.
Сонум в ТЦ Мебельный базар – один из трех фирменных салонов расположенных в Нижнем Новгороде.
Основными преимуществами изделий сонум являются: более низкая по сравнению с конкурентами цена, высокое качество применяемых в производстве материалов, бесплатная доставка, а также длительный гарантийный срок.
К примеру анатомический матрас от компании сонум может иметь гарантию от 5 до 20 лет.
Кроме того всю представленную в салоне продукцию вы можете посмотреть на официальном сайте
Здесь вас ждут скидки, бесплатная доставка, а также менеджеры – готовые ответить на все вопросы и проконсультировать по поводу подходящей именно вам модели выбранного товара.
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- анатомический матрас
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- мебель для спальни
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- Регионы обслуживания
- Нижний Новгород
- Адрес
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ул. Гордеевская, д. 7, 1 этаж
603116 Нижний Новгород
Россия
+7-9092924760 nn.sonum.ru