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Сонум Товары для сна интернет-магазин
Мебель и аксессуары Нижний Новгород
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    • Сонум – отечественный производитель анатомических и ортопедических матрасов, подушек и кроватей премиум класса. Расположенная в Иваново фабрика обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы реализовывать продукцию по доступным ценам.

    Сонум в ТЦ Мебельный базар – один из трех фирменных салонов расположенных в Нижнем Новгороде.

    Основными преимуществами изделий сонум являются: более низкая по сравнению с конкурентами цена, высокое качество применяемых в производстве материалов, бесплатная доставка, а также длительный гарантийный срок. 

    К примеру анатомический матрас от компании сонум может иметь гарантию от 5 до 20 лет.

    Кроме того всю представленную в салоне продукцию вы можете посмотреть на официальном сайте 

    Здесь вас ждут скидки, бесплатная доставка, а также менеджеры – готовые ответить на все вопросы и проконсультировать по поводу подходящей именно вам модели выбранного товара.


    Услуги
    • матрас
    • ортопедический матрас
    • анатомический матрас
    • ортопедическая подушка
    • кровать
    • Подушки
    • мебель для спальни
    • Постельное белье
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    Регионы обслуживания
    Нижний Новгород
    Адрес
    ул. Гордеевская, д. 7, 1 этаж
    603116 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9092924760 nn.sonum.ru
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