Сонум – отечественный производитель анатомических и ортопедических матрасов, подушек и кроватей премиум класса. Расположенная в Иваново фабрика обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы реализовывать продукцию по доступным ценам.

Сонум в ТЦ Мебельный базар – один из трех фирменных салонов расположенных в Нижнем Новгороде.

Основными преимуществами изделий сонум являются: более низкая по сравнению с конкурентами цена, высокое качество применяемых в производстве материалов, бесплатная доставка, а также длительный гарантийный срок.

К примеру анатомический матрас от компании сонум может иметь гарантию от 5 до 20 лет.

Кроме того всю представленную в салоне продукцию вы можете посмотреть на официальном сайте

Здесь вас ждут скидки, бесплатная доставка, а также менеджеры – готовые ответить на все вопросы и проконсультировать по поводу подходящей именно вам модели выбранного товара.



