Мебельная фабрика "Отличная мебель" - это проверенный годами производитель высококачественной мебели на заказ в городе Минске и по всей Беларуси. Начиная с 2008 года мы изготавливаем по индивидуальным проектам и размерам корпусную мебель под заказ для дома и офиса. Талантливые дизайнеры нашей фирмы всегда рады предложить для вас современные и ведущие дизайнерские решения. Посетив наш сайт-каталог Omebel.by, вы можете детально ознакомиться с нашими работами по изготовлению мебели на заказ, среди которых: кухни, детские, ванные, гостиные, горки, шкафы-купе, комоды, гардеробные, компьютерные столы, кровати, торговая и офисная мебель. В производстве корпусной мебели под заказ используются исключительно европейские материалы и фурнитура высокого качества (Egger, Kronopol, Blum, Hettich, GTV и другие). Вы можете заказать у нас как одну единицу желаемой мебели, так и есть возможность полностью обставить интерьер или помещение.

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