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Сонум – фирменный салон ивановской фабрики в Ярославле. Компания сонум это молодой бренд, под маркой которого производится продукция для комфортного и здорового сна.

Ортопедические и анатомические матрасы, подушки и кровати от компании Сонум это изделия высочайшего класса изготовленные исключительно из качественных материалов обладающих гипоаллергенными свойствами.

Широкий ассортимент товаров компании представлен во всех фирменных салонах, практически в каждом крупном городе России. Кроме того, на официальном сайте sonum.ru вы всегда можете сделать онлайн заказ с бесплатной доставкой.

Матрасы бренда сонум, как и прочие изделия обладают превосходными характеристиками ни чуть не уступающими именитым аналогам. Но при этом реализуются значительно дешевле и имеют в двое более долгую гарантию производителя.



