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Сонум Интернет магазин кроватей
Мебель и аксессуары Ярославль
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    • Кровати по цене производителя Сонум на официальном сайте компании в Ярославле. 

    Купить кровать, матрас или мебель для спальни недорого и с гарантией в нашем интернет магазине


    Сонум – фирменный салон ивановской фабрики в Ярославле. Компания сонум это молодой бренд, под маркой которого производится продукция для комфортного и здорового сна.

    Ортопедические и анатомические матрасы, подушки и кровати от компании Сонум это изделия высочайшего класса изготовленные исключительно из качественных материалов обладающих гипоаллергенными свойствами.

    Широкий ассортимент товаров компании представлен во всех фирменных салонах, практически в каждом крупном городе России. Кроме того, на официальном сайте sonum.ru вы всегда можете сделать онлайн заказ с бесплатной доставкой.

    Матрасы бренда сонум, как и прочие изделия обладают превосходными характеристиками ни чуть не уступающими именитым аналогам. Но при этом реализуются значительно дешевле и имеют в двое более долгую гарантию производителя.


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    • Одеяла
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    Регионы обслуживания
    Ярославль
    Адрес
    ул. Полушкина Роща, д. 9, стр. 14, 2 этаж, 2 зал
    150003 Ярославль
    Россия
    +7-9038209146 yaroslavl.sonum.ru
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