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VERNO организация кухонного пространства
Производители кухонь Екатеринбург
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Проекты

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    • Модель "Темпо", VERNO организация кухонного пространства VERNO организация кухонного пространства КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Модель "Темпо", VERNO организация кухонного пространства VERNO организация кухонного пространства КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Модель "Темпо", VERNO организация кухонного пространства VERNO организация кухонного пространства КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Модель "Темпо"
    Модель "Альба", VERNO организация кухонного пространства VERNO организация кухонного пространства КухняКухонная мебель Эффект древесины
    Модель "Альба", VERNO организация кухонного пространства VERNO организация кухонного пространства КухняКухонная мебель Эффект древесины
    Модель "Альба", VERNO организация кухонного пространства VERNO организация кухонного пространства КухняКухонная мебель Эффект древесины
    Модель "Альба"
    Модель "Луна", VERNO организация кухонного пространства VERNO организация кухонного пространства КухняКухонная мебель Белый
    Модель "Луна", VERNO организация кухонного пространства VERNO организация кухонного пространства КухняКухонная мебель
    Модель "Луна", VERNO организация кухонного пространства VERNO организация кухонного пространства КухняКухонная мебель
    Модель "Луна"
    VERNO - российский производитель мебели с особым подходом к организации кухонного пространства как отражения индивидуальности каждого человека и его образа жизни. Для нас КУХНЯ – это не набор шкафов и бытовой техники, это прежде всего пространство, отражающее индивидуальность каждого человека и его образ жизни. Мы знаем, что для Елены кухня – это место вдохновения и силы, для семьи Кузнецовых – это шумные застолья и крепкие семейные традиции, а для Светы и Игоря – важная часть стильного интерьера и удобное рабочее место. Для каждого из вас КУХНЯ – это маленькая жизнь! Выбирайте ту жизнь и те кухни, которые подходят именно вам. Будьте верны себе, будьте #встилеверно
    Услуги
    Кухонные гарнитуры по индивидуальным заказам
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    Цвиллинга 1
    620142 Екатеринбург
    Россия
    +7-9322394673 ekaterinburg.vernokuhni.ru
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