VERNO - российский производитель мебели с особым подходом к организации кухонного пространства как отражения индивидуальности каждого человека и его образа жизни. Для нас КУХНЯ – это не набор шкафов и бытовой техники, это прежде всего пространство, отражающее индивидуальность каждого человека и его образ жизни. Мы знаем, что для Елены кухня – это место вдохновения и силы, для семьи Кузнецовых – это шумные застолья и крепкие семейные традиции, а для Светы и Игоря – важная часть стильного интерьера и удобное рабочее место. Для каждого из вас КУХНЯ – это маленькая жизнь! Выбирайте ту жизнь и те кухни, которые подходят именно вам. Будьте верны себе, будьте #встилеверно

Услуги Кухонные гарнитуры по индивидуальным заказам Регионы обслуживания Екатеринбург Адрес Цвиллинга 1

620142 Екатеринбург

Россия

+7-9322394673 ekaterinburg.vernokuhni.ru