Мебельная
фабрика «Mebele» — это надежный производитель качественной мебели под заказ в
городе Минске. Ведущим направлением деятельности нашей фирмы является
изготовление мебели для дома и офиса на заказ: корпусная, встраиваемая,
панельная, комбинированная и др. Достаточно открыть каталог корпусной мебели с
фото и ценами на сайте Mebele.by, вы убедитесь, что наш ассортимент
производимой мебели под заказ очень широк и включает: кухни, гостиные, горки,
детские, горки, комоды, тумбы под телевизор, гардеробные, мебель для ванной,
кровати, компьютерные столы, торговая и офисная мебель. Вся продукция
производится по индивидуальным проектам и макетам. Особой нишей нашей мебельной
фабрики является изготовление кухонных гарнитуров, а именно: угловые, прямые,
встроенные, МДФ, ЛДСП, массив, пластик, акрил, шпон. При изготовлении корпусной
мебели на заказ используются материалы и фурнитура высокого качества
зарубежного производства.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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119571 Москва
Россия
+7-4951282624 mebele.by
Москва, Ленинский проспект, д. 119А