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Мебеле
Мебель и аксессуары Москва
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    • Мебельная

    фабрика «Mebele» — это надежный производитель качественной мебели под заказ в

    городе Минске. Ведущим направлением деятельности нашей фирмы является

    изготовление мебели для дома и офиса на заказ: корпусная, встраиваемая,

    панельная, комбинированная и др. Достаточно открыть каталог корпусной мебели с

    фото и ценами на сайте Mebele.by, вы убедитесь, что наш ассортимент

    производимой мебели под заказ очень широк и включает: кухни, гостиные, горки,

    детские, горки, комоды, тумбы под телевизор, гардеробные, мебель для ванной,

    кровати, компьютерные столы, торговая и офисная мебель. Вся продукция

    производится по индивидуальным проектам и макетам. Особой нишей нашей мебельной

    фабрики является изготовление кухонных гарнитуров, а именно: угловые, прямые,

    встроенные, МДФ, ЛДСП, массив, пластик, акрил, шпон. При изготовлении корпусной

    мебели на заказ используются материалы и фурнитура высокого качества

    зарубежного производства.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    119571 Москва
    Россия
    +7-4951282624 mebele.by
    Законное владение

    Москва, Ленинский проспект, д. 119А


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