Мебельная

фабрика «Mebele» — это надежный производитель качественной мебели под заказ в

городе Минске. Ведущим направлением деятельности нашей фирмы является

изготовление мебели для дома и офиса на заказ: корпусная, встраиваемая,

панельная, комбинированная и др. Достаточно открыть каталог корпусной мебели с

фото и ценами на сайте Mebele.by, вы убедитесь, что наш ассортимент

производимой мебели под заказ очень широк и включает: кухни, гостиные, горки,

детские, горки, комоды, тумбы под телевизор, гардеробные, мебель для ванной,

кровати, компьютерные столы, торговая и офисная мебель. Вся продукция

производится по индивидуальным проектам и макетам. Особой нишей нашей мебельной

фабрики является изготовление кухонных гарнитуров, а именно: угловые, прямые,

встроенные, МДФ, ЛДСП, массив, пластик, акрил, шпон. При изготовлении корпусной

мебели на заказ используются материалы и фурнитура высокого качества

зарубежного производства.