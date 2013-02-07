МАТЕО - это эксклюзивный дизайнерский хрусталь, фарфор и художественное стекло ручной работы. История компании началась весной 2007 года, когда группа российских дизайнеров объединилась для создания принципиально нового бренда столовой посуды и предметов арт-декора. В настоящий момент ассортимент компании представлен уникальными коллекциями хрустальных бокалов, бокалов из стекла ручной работы, столовыми сервизами, декоративными тарелками и сервировочными блюдами, аксессуарами для сервировки стола, оригинальными вазами из цветного и прозрачного художественного стекла, арт-объектами и многим другим.

Все изделия изготавливаются вручную под строгим авторским контролем, все коллекции выпускаются ограниченным тиражом и отвечают высоким стандартам качества.

МАТЕО - это эксклюзивный дизайнерский хрусталь, фарфор и художественное стекло ручной работы. История компании началась весной 2007 года, когда группа российских дизайнеров объединилась для создания принципиально нового бренда столовой посуды и предметов арт-декора. В настоящий момент ассортимент компании представлен уникальными коллекциями хрустальных бокалов, бокалов из стекла ручной работы, столовыми сервизами, декоративными тарелками и сервировочными блюдами, аксессуарами для сервировки стола, оригинальными вазами из цветного и прозрачного художественного стекла, арт-объектами и многим другим.

Все изделия изготавливаются вручную под строгим авторским контролем, все коллекции выпускаются ограниченным тиражом и отвечают высоким стандартам качества. Компания продолжает традиции школы русского хрустального и фарфорового производства. Однако, понимая важность функциональной составляющей посуды, дизайнеры компании совершенно по-новому раскрывают характерные для русской культуры мотивы. Каждый предмет МАТЕО - это совершенно уникальная вещь, сочетающая в себе необыкновенный дизайн и функциональность. Все продумано до мелочей: цвет, форма, материал. МАТЕО, как производитель дизайнерской посуды, огромную роль отводит сервировке. Своей миссией компания считает возрождение в значительной степени утерянной культуры трапезы, которая формировалась тысячелетиями, и крайне утилитарна. Именно поэтому в МАТЕО уделяют особое внимание деталям. Необходимо учитывать все тонкости, для того, чтобы произвести правильные бокал или тарелку. "Когда мы начали заниматься хрусталем и фарфором, мы очень хорошо понимали, всю сложность работы с данными материалами. Особенно это касается хрусталя. Надо было переосмыслить сам подход к разработке хрустальных предметов, чтобы изменить традиционное отношение к этому материалу. Это сложно. Существуют определенные законы и мы должны их придерживаться. Мы изменил форму, саму подачу. Но, главное, в самой консервативной отрасли, мы поменяли пропорции. Методы все те же, однако система мышления относительно материала совершенно другая. Если вы посмотрите на наши вещи, вы не найдете практически ни одной традиционной формы изделия", - рассказывает Вероника Лазарева, основатель и арт-директор бренда.