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    • Сварочные работы на выезде, газовая резка металла в любой точке города, нагрев металла, сварка без электричества

    Заказывая, мобильную сварку вы получаете оперативный выезд на объект, профессиональное выполнение поставленных задач. 

     

    Когда мы на выезде в наших силах выполнить, сварочный ремонт, монтаж металлоконструкций, сварку стали, металлов, швов, сварочное усиление проемов в стенах, 

    сварочный ремонт спецтехники,  сварочные работы и резку металла при ремонте, и  капитальном строительстве объектов. 

    Ремонтируем гаражные двери.  Распашные, откатные ворота. Уравнительные площадки, аппарели,  петли, козырьки, лестничные марши,  

    гаражи, ограды, заборы,  навесы  и прочие изделия из металла.   

    Так же мы выполняем, сварка труб  ГВС и ХВС, экстренный сварочный ремонт спецтехники, завариваем трещины, наплавляем металл на изношенные детали.

    Мы выполняем и прочие сварочные работы, связанные с ручной электродуговой сваркой на выезде по СПб и области. В случае если у вас на объекте,  

    либо в других местах нет возможности подключения электричества в наших силах привезти специальную электростанцию, для выполнения сварочных работ без стационарного электричества. 

    Услуги
    • Сварочные работы
    • сварка стали
    • сварочный ремонт
    • мобильная сварка
    • ремонт металлоконструкций
    • изготовление металлоконструкций
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Лиговский проспект д 50, корп. 12 оф. 135
    191040 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9216575394 mobilsvarka.ru
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