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Ремонтируем гаражные двери. Распашные, откатные ворота. Уравнительные площадки, аппарели, петли, козырьки, лестничные марши,

гаражи, ограды, заборы, навесы и прочие изделия из металла.

Так же мы выполняем, сварка труб ГВС и ХВС, экстренный сварочный ремонт спецтехники, завариваем трещины, наплавляем металл на изношенные детали.

Мы выполняем и прочие сварочные работы, связанные с ручной электродуговой сваркой на выезде по СПб и области. В случае если у вас на объекте,

либо в других местах нет возможности подключения электричества в наших силах привезти специальную электростанцию, для выполнения сварочных работ без стационарного электричества.