Сварочные работы на выезде, газовая резка металла в любой точке города, нагрев металла, сварка без электричества
Заказывая, мобильную сварку вы получаете оперативный выезд на объект, профессиональное выполнение поставленных задач.
Когда мы на выезде в наших силах выполнить, сварочный ремонт, монтаж металлоконструкций, сварку стали, металлов, швов, сварочное усиление проемов в стенах,
сварочный ремонт спецтехники, сварочные работы и резку металла при ремонте, и капитальном строительстве объектов.
Ремонтируем гаражные двери. Распашные, откатные ворота. Уравнительные площадки, аппарели, петли, козырьки, лестничные марши,
гаражи, ограды, заборы, навесы и прочие изделия из металла.
Так же мы выполняем, сварка труб ГВС и ХВС, экстренный сварочный ремонт спецтехники, завариваем трещины, наплавляем металл на изношенные детали.
Мы выполняем и прочие сварочные работы, связанные с ручной электродуговой сваркой на выезде по СПб и области. В случае если у вас на объекте,
либо в других местах нет возможности подключения электричества в наших силах привезти специальную электростанцию, для выполнения сварочных работ без стационарного электричества.
- Услуги
- Сварочные работы
- сварка стали
- сварочный ремонт
- мобильная сварка
- ремонт металлоконструкций
- изготовление металлоконструкций
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Лиговский проспект д 50, корп. 12 оф. 135
191040 Санкт-Петербург
Россия
+7-9216575394 mobilsvarka.ru