Компания "Немецкие кухни" является официальным представителем фабрики Beckermann Kuchen в России. А так же является представителем некоторых немецких и европейских мебельных фабрик, которые выпускают: гостиные, столовые, мягкую мебель, детские, кабинеты, уличную мебель, ковры, посуду и аксессуары.
- Услуги
- кухни
- дизайнерская мебель
- Дизайн
- визуализация и 3D моделирование.
- Регионы обслуживания
- Анапа
- Геленджик
- Новороссийск
- Краснодарский край
- Сочи
- г. Москва
- Адрес
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Парковая 52
352451 Анапа
Россия
+7-9897728653 www.thebeckermann.com
г. Анапа, ул. Парковая, д. 52