Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Немецкие кухни
Дизайнеры-консультанты (кухни) Анапа
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спальни, Немецкие кухни Немецкие кухни Спальная комната Кровати и изголовья
    Спальни, Немецкие кухни Немецкие кухни Спальная комната Кровати и изголовья
    Спальни, Немецкие кухни Немецкие кухни Спальная комната Кровати и изголовья
    +36
    Спальни
    Уличная мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни Бассейн
    Уличная мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни Бассейн
    Уличная мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни Балкон, веранда и террасаМебель
    +22
    Уличная мебель
    Мягкая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни ГостинаяДиваны и кресла
    Мягкая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни ГостинаяДиваны и кресла
    Мягкая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни ГостинаяДиваны и кресла
    +28
    Мягкая мебель
    Современная мебель (столовые группы), Немецкие кухни Немецкие кухни Столовая комнатаСтолы
    Современная мебель (столовые группы), Немецкие кухни Немецкие кухни Столовая комнатаСтолы
    Современная мебель (столовые группы), Немецкие кухни Немецкие кухни Столовая комнатаСтолы
    +19
    Современная мебель (столовые группы)
    Классическая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни ГостинаяШкафы и серванты
    Классическая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Классическая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни ГостинаяШкафы и серванты
    +43
    Классическая мебель
    Немецкие кухни Beckermann, Немецкие кухни Немецкие кухни КухняКухонная мебель
    Немецкие кухни Beckermann, Немецкие кухни Немецкие кухни КухняКухонная мебель
    Немецкие кухни Beckermann, Немецкие кухни Немецкие кухни КухняКухонная мебель
    +18
    Немецкие кухни Beckermann

    Компания "Немецкие кухни" является официальным представителем фабрики Beckermann Kuchen в России. А так же является представителем некоторых немецких и европейских мебельных фабрик, которые выпускают: гостиные, столовые, мягкую мебель, детские, кабинеты, уличную мебель, ковры, посуду и аксессуары. 

    Услуги
    • кухни
    • дизайнерская мебель
    • Дизайн
    • визуализация и 3D моделирование.
    Регионы обслуживания
    • Анапа
    • Геленджик
    • Новороссийск
    • Краснодарский край
    • Сочи
    • г. Москва
    Адрес
    Парковая 52
    352451 Анапа
    Россия
    +7-9897728653 www.thebeckermann.com
    Законное владение

    г. Анапа, ул. Парковая, д. 52

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element