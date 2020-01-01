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KEDAR Бани-бочки из Алтайского кедра
Бассейны и спа Калининград
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    • Мы компания производитель изделий из дерева: кедр, лиственница, дуб, ясень, липа

    Наша гордость и совершенство Бани-бочки, которые мы научились делать безупречно. 


    В нашей компании работают, только лучшие специалисты, которые имеют многолетний опыт работы с деревом!

    Первое, с чего мы начали, и что на сегодня

    выступает основой успеха – тщательный отбор древесины сибирского кедра и создание передового деревообрабатывающего производства.

    На наши производственные линии, расположенные на общей площади свыше 500 кв. метров, просто не может попасть материал, 

    который не соответствует самым высоким требованиям. Его отбором, доставкой на регулярной основе занимаются опытные сотрудники, 

    причем кедровая древесина не подвергается химической обработке ни на одном из этапов.

    На производстве в «Кедар» работают истинные мастера своего дела, а принцип их работы состоит в гармоничном сочетании вековых традиций плотницкого, 

    столярного, бондарного дела с достижениями современных технологий и техники.

    Наши бани-бочки не только качественные, но и красивые! Мы соберем для Вас баню-бочку, 

    которая будет приносить Вам не только здоровье, но и эстетическое удовольствие, она станет прекрасным украшением Вашего участка!

    Услуги
    • круглые бочки бани
    • Бани бочки
    • Бани бочки из алтайского кедра
    • квадратные бани
    • Бани бочки от производителя KEDAR
    Регионы обслуживания
    Калининград
    Адрес
    ул. Генделя, д. 5, оф, 26
    236022 Калининград
    Россия
    +7-4012378778 kedar39.ru

    Отзыв

    Роман Свиридов Роман Свиридов
    Я любитель попариться в баньке, но строить свою не было желания. Поэтому решили воспользоваться услугами компании Кедар по изготовлению круглой бани-бочки - модели 4.6 м. Стоимостью 490000 рублей, явно меньше, чем построить свою баню. Используются экологические материалы и бесщелевая технология. Дерево подтягивается за счет стяжек. Особая благодарность Сергею Ивановичу.
    около 1 года назад
    Дата проекта: Ноябрь 2020
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