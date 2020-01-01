Мы компания производитель изделий из дерева: кедр, лиственница, дуб, ясень, липа

Наша гордость и совершенство Бани-бочки, которые мы научились делать безупречно.





В нашей компании работают, только лучшие специалисты, которые имеют многолетний опыт работы с деревом!

Первое, с чего мы начали, и что на сегодня

выступает основой успеха – тщательный отбор древесины сибирского кедра и создание передового деревообрабатывающего производства.

На наши производственные линии, расположенные на общей площади свыше 500 кв. метров, просто не может попасть материал,

который не соответствует самым высоким требованиям. Его отбором, доставкой на регулярной основе занимаются опытные сотрудники,

причем кедровая древесина не подвергается химической обработке ни на одном из этапов.

На производстве в «Кедар» работают истинные мастера своего дела, а принцип их работы состоит в гармоничном сочетании вековых традиций плотницкого,

столярного, бондарного дела с достижениями современных технологий и техники.

Наши бани-бочки не только качественные, но и красивые! Мы соберем для Вас баню-бочку,

которая будет приносить Вам не только здоровье, но и эстетическое удовольствие, она станет прекрасным украшением Вашего участка!