Помогаю создавать комфортное и уютное пространство для жизни, работы и отдыха. Предлагаю отдельные дизайнерские услуги или полный дизайн-проект. Могу оформить одну комнату или дом полностью.
В перечень услуг входит (по отдельности ил в составе дизайн-проекта):
- планировочное решение
- дизайн-концепция
- рабочие чертежи
- подбор отделочных материалов, освещения, мебели, предметов интерьера
- декорирование готового интерьера
- выезд в магазины
Работаю в Санкт-Петербурге и Лен.области. Возможно проведение он-лайн консультации и создание проекта удаленно для жителей других регионов.
Работаю по договору, оплата поэтапная.
- Услуги
- Планировочное решение. Дизайн-концепция. Рабочие чертежи. Подбор отделочных материалов
- освещения
- мебели
- предметов интерьера. Декорирование готового интерьера
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург. Ленинградская область
- Санкт-Петербург
- Адрес
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196233 Санкт-Петербург
Россия
+7-9213511035 www.instagram.com/kozyreva_interiors