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Кристина Козырева
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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    • Помогаю создавать комфортное и уютное пространство для жизни, работы и отдыха. Предлагаю отдельные дизайнерские услуги или полный дизайн-проект. Могу оформить одну комнату или дом полностью.

    В перечень услуг входит (по отдельности ил в составе дизайн-проекта):

    • планировочное решение
    • дизайн-концепция
    • рабочие чертежи
    • подбор отделочных материалов, освещения, мебели, предметов интерьера
    • декорирование готового интерьера
    • выезд в магазины

    Работаю в Санкт-Петербурге и Лен.области. Возможно проведение он-лайн консультации и создание проекта удаленно для жителей других регионов.

    Работаю по договору, оплата поэтапная.

    Услуги
    • Планировочное решение. Дизайн-концепция. Рабочие чертежи. Подбор отделочных материалов
    • освещения
    • мебели
    • предметов интерьера. Декорирование готового интерьера
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург. Ленинградская область
    • Санкт-Петербург
    Адрес
    196233 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9213511035 www.instagram.com/kozyreva_interiors
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