Помогаю создавать комфортное и уютное пространство для жизни, работы и отдыха. Предлагаю отдельные дизайнерские услуги или полный дизайн-проект. Могу оформить одну комнату или дом полностью.

В перечень услуг входит (по отдельности ил в составе дизайн-проекта):

планировочное решение

дизайн-концепция

рабочие чертежи

подбор отделочных материалов, освещения, мебели, предметов интерьера

декорирование готового интерьера

выезд в магазины

Работаю в Санкт-Петербурге и Лен.области. Возможно проведение он-лайн консультации и создание проекта удаленно для жителей других регионов.

Работаю по договору, оплата поэтапная.