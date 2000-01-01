7 крутых мангалов для дачных участков

Летом готовка превращается в сущий ад, даже если вы – прирожденный кулинар и получаете от нее колоссальное удовольствие. Даже хорошо проветриваемая кухня становится невыносимо душной и жаркой, когда в окно бьют слепящие лучи…

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