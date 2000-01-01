Производитель каминов Россия Fineline LTD fireplace Company
- Услуги
- Производство
- разработка каминов
- Установка
- сопровождение проекта . VIRTU fireplace design studio means exquisite creative solutions of talented designers who create new traditions in the art of fireplace making
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Награды компании
- Участник выставки выставки Progetto Fuoco 2012 Италия .
- Адрес
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Кржижановского д4 к1
117292 Москва
Россия
+7-4957753423 www.fineline.ru
Адрес:Москва, улица Кржижановского, дом 4, корп.1Телефоны:+7 (495) 775-34-23, (963) 712-15-79