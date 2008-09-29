Тенденция к индивидуальному жилому пространству - это один из мега-тенденций нашего времени, который влияет на весь дизайн интерьера. Компания ABiART HOME на протяжении 15 лет профессионально занимается текстильным дизайном интерьеров.

Текстиль-это роскошь, которая необходима, чтобы интерьер был комфортным, качественным и стильным.

Многие предметы интерьера помогают в создании особого стиля дома, но только текстиль делает дом уютным , а быт человека завершенным. Он создает характер дома, ресторана или офиса рассказывая о внутреннем мире хозяина и его социальном статусе.

Что включает в себя текстиль?



Это не только портьеры, гардины и римские, французские шторы. Сегодня текстиль для интерьеров включает в себя обтяжку и драпировку стен, разнообразные пологи и балдахины, декоративные стеновые панели, тканевые ширмы, авторские аксессуары ручной работы, изготовление покрывал и пледов, чехлы на мебель, различные декоративные подушки, постельное и столовое бельё из профессиональных тканей.

Конечно же портьеры, гардины и шторы на окнах остаются важнейшим элементом текстильного декора, которые создают в помещении атмосферу гармонии.

Текстильный дизайн – это индивидуальные изделия, выполняемые для определенного интерьера. Каждое окно имеет свои размеры, каждый интерьер имеет свой характер, каждый заказчик имеет свои предпочтения.

Мы делаем интерьер не для себя, а для Вас. И сделать интерьер комфортным и красивым - это наша профессиональная задача задача.

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