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ABiART HOME
Текстиль и обивка Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • коттедж на Истре, ABiART HOME ABiART HOME ГостинаяАксессуары и декорации Зеленый
    коттедж на Истре, ABiART HOME ABiART HOME Окна и двериГардины и аксессуары
    коттедж на Истре, ABiART HOME ABiART HOME Окна и двериДекор для окон
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    коттедж на Истре
    Квартира на Большом Тишинском переулке, ABiART HOME ABiART HOME ГостинаяАксессуары и декорации
    Квартира на Большом Тишинском переулке, ABiART HOME ABiART HOME КухняАксессуары и текстиль
    Квартира на Большом Тишинском переулке, ABiART HOME ABiART HOME Спальня в классическом стиле
    +4
    Квартира на Большом Тишинском переулке

    Тенденция к индивидуальному жилому пространству - это один из мега-тенденций нашего времени, который влияет на весь дизайн интерьера. Компания ABiART HOME на протяжении 15 лет профессионально занимается текстильным дизайном интерьеров.

    Текстиль-это роскошь, которая необходима, чтобы интерьер был комфортным, качественным и стильным.

     Многие предметы интерьера помогают в создании особого стиля дома, но только текстиль делает дом уютным , а быт человека завершенным. Он создает характер дома, ресторана или офиса рассказывая о внутреннем мире хозяина и его социальном статусе.

    Что включает в себя текстиль?

        Это не только портьеры, гардины и римские, французские шторы. Сегодня текстиль для интерьеров включает в себя обтяжку и драпировку стен, разнообразные пологи и балдахины, декоративные стеновые панели, тканевые ширмы, авторские аксессуары ручной работы, изготовление покрывал и пледов, чехлы на мебель, различные декоративные подушки, постельное и столовое бельё из профессиональных тканей.

        Конечно же портьеры, гардины и шторы на окнах остаются важнейшим элементом текстильного декора, которые создают в помещении атмосферу гармонии.

        Текстильный дизайн – это индивидуальные изделия, выполняемые для определенного интерьера. Каждое окно имеет свои размеры, каждый интерьер имеет свой характер, каждый заказчик имеет свои предпочтения.

    Мы делаем интерьер не для себя, а для Вас. И сделать интерьер комфортным и красивым - это наша профессиональная задача  задача.

              

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    Услуги
    • портьеры
    • гардины
    • шторы
    • blakcout
    • покрывала
    • накидки и пледы
    • чехлы на мебель
    • постельное белье
    • столовый и банкетный текстиль
    • разнообразные пологи и балдахины
    • декоративные стеновые панели
    • декоративные подушки
    • обтяжка и драпировка стен
    • Показать все 13 услуги
    Регионы обслуживания
    Минск и МО и Москва
    Адрес
    Правды 17/19
    125040 Москва
    Россия
    +7-9852330232 www.abiarthome.com
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