Проектно-строительная организация Цех Дизайн объединила под своей маркой профессионалов в области дизайна и архитектуры, а также специалистов строителей. Мы занимаемся проектированием и отделкой жилых и коммерческих помещений в Москве и области и гордимся наработанным портфолио.





Интерьер, это не реализация амбиций дизайнера. В нем должно быть не только красиво, но и удобно. И прежде всего проект должен отвечать запросам заказчика., решать его проблемы, полностью раскрывать потенциал квартиры или дома. Учитывая при этом реальность его реализации и действующие нормы.





Мы убеждены, что каждый должен заниматься тем делом, в котором он профессионал. Строители - разбираться в инструменте и расходниках, понимать в материалах, строить и отслеживать качество. Заказчик - оценивать РЕЗУЛЬТАТ при приеме очередного этапа и сдаче объекта.

Следующие этому принципу, наши заказчики характеризуют нашу работу, как "самый беспроблемный процесс ремонта в жизни" (цитата!). В тоже время, строгое соблюдение технологий и технадзор в процессе, осуществляемый руководителем строительного отдела Цех Дизайн, обеспечивают превосходный конечный результат, позволяя нашим заказчикам не углубляться в процесс, экономя время, нервы и, часто, деньги.





Конструктивный диалог по делу. Мы выстраиваем максимально комфортную и доступную коммуникацию с заказчиком. Наши заказчики всегда имеют возможность оперативно задать вопрос дизайнеру и прорабу в чате проекта.