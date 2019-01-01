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Цех Дизайн
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Классический интерьер для супружеской пары в ЖК Счастье в Олимпийской Деревне, Цех Дизайн Цех Дизайн Гостиная в классическом стиле
    Классический интерьер для супружеской пары в ЖК Счастье в Олимпийской Деревне, Цех Дизайн Цех Дизайн Гостиная в классическом стиле
    Классический интерьер для супружеской пары в ЖК Счастье в Олимпийской Деревне, Цех Дизайн Цех Дизайн Гостиная в классическом стиле
    +32
    Классический интерьер для супружеской пары в ЖК Счастье в Олимпийской Деревне
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 96м2 в ЖК Счастье в Олимпийской деревне., Цех Дизайн Цех Дизайн Кухня в стиле минимализм
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 96м2 в ЖК Счастье в Олимпийской деревне., Цех Дизайн Цех Дизайн Кухня в стиле минимализм
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 96м2 в ЖК Счастье в Олимпийской деревне., Цех Дизайн Цех Дизайн Кухня в стиле минимализм
    +30
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 96м2 в ЖК Счастье в Олимпийской деревне.
    Реализованный проект квартиры в современном стиле в ЖК Счастье в Олимпийской Деревне, Цех Дизайн Цех Дизайн
    Реализованный проект квартиры в современном стиле в ЖК Счастье в Олимпийской Деревне, Цех Дизайн Цех Дизайн
    Реализованный проект квартиры в современном стиле в ЖК Счастье в Олимпийской Деревне, Цех Дизайн Цех Дизайн
    +23
    Реализованный проект квартиры в современном стиле в ЖК Счастье в Олимпийской Деревне
    Реализованный проект в ЖК Савеловский Сити, Цех Дизайн Цех Дизайн
    Реализованный проект в ЖК Савеловский Сити, Цех Дизайн Цех Дизайн
    Реализованный проект в ЖК Савеловский Сити, Цех Дизайн Цех Дизайн
    +21
    Реализованный проект в ЖК Савеловский Сити

    Проектно-строительная организация Цех Дизайн объединила под своей маркой профессионалов в области дизайна и архитектуры, а также специалистов строителей. Мы занимаемся проектированием и отделкой жилых и коммерческих помещений в Москве и области и гордимся наработанным портфолио.


    Интерьер, это не реализация амбиций дизайнера. В нем должно быть не только красиво, но и удобно. И прежде всего проект должен отвечать запросам заказчика., решать его проблемы, полностью раскрывать потенциал квартиры или дома. Учитывая при этом реальность его реализации и действующие нормы.


    Мы убеждены, что каждый должен заниматься тем делом, в котором он профессионал. Строители - разбираться в инструменте и расходниках, понимать в материалах, строить и отслеживать качество. Заказчик - оценивать РЕЗУЛЬТАТ при приеме очередного этапа и сдаче объекта.

    Следующие этому принципу, наши заказчики характеризуют нашу работу, как "самый беспроблемный процесс ремонта в жизни" (цитата!). В тоже время, строгое соблюдение технологий и технадзор в процессе, осуществляемый руководителем строительного отдела Цех Дизайн, обеспечивают превосходный конечный результат, позволяя нашим заказчикам не углубляться в процесс, экономя время, нервы и, часто, деньги.


    Конструктивный диалог по делу. Мы выстраиваем максимально комфортную и доступную коммуникацию с заказчиком. Наши заказчики всегда имеют возможность оперативно задать вопрос дизайнеру и прорабу в чате проекта.

    Услуги
    • Дизайн интерьера. Строительство. Отделочные раб
    • оты. Архитектурное проектирование.
    Регионы обслуживания
    Москва, МО и Россия
    Адрес
    Складочная 1с1
    121352 Москва
    Россия
    +7-9260623467 tsehdesign.ru
    Законное владение

    Складочная 1с1, этаж 2, офис 7

    Отзыв

    yurepckina
    Я искала студию дизайна, которая смогла бы заняться всеми этапами строительства квартиры: от дизайн-проекта, комплектации и до полной реализации. Поэтому я обратилась в студию Цех Дизайн, мне порекомендовали её мои друзья. Помимо того, что Цех Дизайн полностью взял под свой контроль все организационные вопросы на стройке, он также самостоятельно взаимодействовал с поставщиками, я сама крайне редко ездила в салоны. Ещё хотелось бы отметить очень важное качество - умение слышать и чувствовать заказчика. Цех Дизайн помогал с выбором, не грузил лишней информацией, у них в работе все чётко и по делу. Я благодарна им за выполненную работу, живу сейчас с комфортом и уютом! P. S. Разработка проекта продлилась 4 месяца, отделочные работы и полная комплектация еще пол года.
    около 1 года назад
    Дата проекта: Февраль 2019
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    gribovevgenyi
    По рекомендации друзей заказывали в Студии Цех Дизайн проект интерьера нашей трёхкомнатной квартиры и нисколько не пожалели об этом. Нам были предложены оригинальные идеи планировочного решения для нашей квартиры, которые сделали нашу квартиру очень эргономичной, уютной и просторной. Все детали были продуманы, и всё было сделано настолько профессионально, что результат выполненной работы просто поразил нас.
    около 1 года назад
    Дата проекта: Апрель 2021
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    asafrik
    Остался очень приятный опыт работы со студией Цех Дизайн. Мы заказывали два проекта квартир, находящихся в одном доме на разных этажах. Планируем приобрести еще одну квартиру и обратиться к ребятам за проектом и реализацией.
    около 1 года назад
    Дата проекта: Май 2020
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