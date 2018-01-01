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ADM Photo
Фотографы Таллин
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    Астрофотограф и современный художник Анна Добровольская-Минц участник ряда групповых выставок в России, в том числе “Best of Russia” и “Серебряная Камера”. В 2019 представила свою первую персональную выставку ZERO F*CKS GIVEN в галерее Photobastei (Цюрих, Швейцария). Участник акции «100 ФОТОГРАФОВ ДЛЯ БЕРГАМО», аукциона благотворительного фонда “Созидание”, и международной ярмарки фотографии MIA Photo Fair.

     В 2018 фотограф Анна Добровольская-Минц создала организацию ADM Photo, которая представляет Анну как фотографа, а также продюсирует её колаборации с современными художниками.

    Анна является послом швейцарского производителя фотокамер

    ALPA of Switzerland.

    Услуги
    • астрофотографии в интерьер
    • фотографии в рамах с ограниченным тиражом
    Регионы обслуживания
    Россия и Таллин
    Адрес
    10117 Таллин
    Эстония
    +372-7907041272 adm.photo
    Законное владение

    ADM Photo OÜ. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5, 10117. 

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