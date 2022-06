Астрофотограф и современный художник Анна Добровольская-Минц участник ряда групповых выставок в России, в том числе “Best of Russia” и “Серебряная Камера”. В 2019 представила свою первую персональную выставку ZERO F*CKS GIVEN в галерее Photobastei (Цюрих, Швейцария). Участник акции «100 ФОТОГРАФОВ ДЛЯ БЕРГАМО», аукциона благотворительного фонда “Созидание”, и международной ярмарки фотографии MIA Photo Fair.

В 2018 фотограф Анна Добровольская-Минц создала организацию ADM Photo, которая представляет Анну как фотографа, а также продюсирует её колаборации с современными художниками.

Анна является послом швейцарского производителя фотокамер

ALPA of Switzerland.