Астрофотограф и современный художник Анна Добровольская-Минц участник ряда групповых выставок в России, в том числе “Best of Russia” и “Серебряная Камера”. В 2019 представила свою первую персональную выставку ZERO F*CKS GIVEN в галерее Photobastei (Цюрих, Швейцария). Участник акции «100 ФОТОГРАФОВ ДЛЯ БЕРГАМО», аукциона благотворительного фонда “Созидание”, и международной ярмарки фотографии MIA Photo Fair.
В 2018 фотограф Анна Добровольская-Минц создала организацию ADM Photo, которая представляет Анну как фотографа, а также продюсирует её колаборации с современными художниками.
Анна является послом швейцарского производителя фотокамер
ALPA of Switzerland.
- Услуги
- астрофотографии в интерьер
- фотографии в рамах с ограниченным тиражом
- Регионы обслуживания
- Россия и Таллин
- Адрес
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10117 Таллин
Эстония
+372-7907041272 adm.photo
ADM Photo OÜ. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5, 10117.