Профессиональный партнер для решения задач в области светодизайна и автоматизации.

Мы одинаково хорошо говорим как на языке архитектуры, так и языке инженерии. Создавая высококачественные эстетически гармоничные и комфортные для человека пространства, учитываем все детали и особенности.

Каждый проект - это уникальное техническое решение, позволяющее реализовать пожелания Заказчика.

Инжиниринговая компания оказывает полный комплекс услуг в области освещения и автоматизации: разработка концепции, проектирование, визуализация, разработка специального осветительного оборудования, шкафов и автоматики, поставка оборудования, монтаж/шеф-монтаж, программирование и пусконаладка, сервис, гарантийное обслуживание, управление проектами, консалтинг.