Профессиональный партнер для решения задач в области светодизайна и автоматизации.
Мы одинаково хорошо говорим как на языке архитектуры, так и языке инженерии. Создавая высококачественные эстетически гармоничные и комфортные для человека пространства, учитываем все детали и особенности.
Каждый проект - это уникальное техническое решение, позволяющее реализовать пожелания Заказчика.
Инжиниринговая компания оказывает полный комплекс услуг в области освещения и автоматизации: разработка концепции, проектирование, визуализация, разработка специального осветительного оборудования, шкафов и автоматики, поставка оборудования, монтаж/шеф-монтаж, программирование и пусконаладка, сервис, гарантийное обслуживание, управление проектами, консалтинг.
- Услуги
- светдизайн
- проектирование освещения
- проектирование систем автоматизации
- проектирование шкафов освещения и автоматики
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- создание специального светового оборудования
- визуализация
- поставка
- монтаж/шеф-монтаж
- программирование и пусконаладка
- гарантийное обслуживание
- сервис
- управление проектами
- консалтинг
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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ул. Нижняя Сыромятническая, 10/2
105120 Москва
Россия
+7-4951206708 qpro.info