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QPRO
Инжиниринговые компании Москва
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Проекты

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    • Офис Avito (2 этаж), QPRO QPRO Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Avito (2 этаж), QPRO QPRO Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Avito (2 этаж), QPRO QPRO Конференц-центры в стиле минимализм
    +4
    Офис Avito (2 этаж)
    Офис Avito tech, QPRO QPRO Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Avito tech, QPRO QPRO Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Avito tech, QPRO QPRO Конференц-центры в стиле минимализм
    +5
    Офис Avito tech
    Медиацентр в Парке Зарядье, QPRO QPRO Конференц-центры в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    Медиацентр в Парке Зарядье, QPRO QPRO Конференц-центры в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    Медиацентр в Парке Зарядье, QPRO QPRO Конференц-центры в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    +4
    Медиацентр в Парке Зарядье

    Профессиональный партнер для решения задач в области светодизайна и автоматизации.

    Мы одинаково хорошо говорим как на языке архитектуры, так и языке инженерии. Создавая высококачественные эстетически гармоничные и комфортные для человека пространства, учитываем все детали и особенности.

    Каждый проект - это уникальное техническое решение, позволяющее реализовать пожелания Заказчика.

    Инжиниринговая компания оказывает полный комплекс услуг в области освещения и автоматизации: разработка концепции, проектирование, визуализация, разработка специального осветительного оборудования, шкафов и автоматики, поставка оборудования, монтаж/шеф-монтаж, программирование и пусконаладка, сервис, гарантийное обслуживание, управление проектами, консалтинг.

    Услуги
    • светдизайн
    • проектирование освещения
    • проектирование систем автоматизации
    • проектирование шкафов освещения и автоматики
    • о
    • создание специального светового оборудования
    • визуализация
    • поставка
    • монтаж/шеф-монтаж
    • программирование и пусконаладка
    • гарантийное обслуживание
    • сервис
    • управление проектами
    • консалтинг
    • Показать все 14 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая, 10/2
    105120 Москва
    Россия
    +7-4951206708 qpro.info
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