OOO "Куб" - Строительно-торговая компания в г. Сочи, предлагающая широкий спектр услуг при строительстве малоэтажных домов.
Мы строим мосты между идеями наших клиентов и их воплощением в проекте, а потом и в готовом доме.
Свое архитектурное бюро
Разрабатываем эксклюзивные проекты
Возводим дома и коттеджные посёлки
Создаём уникальные пространства
Строим инвестиционные объекты
- Услуги
- Архитектурно-строительные решения
- Эскизный проект дома
- Конструктивные решения (КС)
- Ландшафтный дизайн
- Проект одиночно стоящих строений (гараж/баня/беседка)
- Визуализация/частичная реконструкция
- Схема ген.плана
- Расчет подпорных стенок/бассейна ж/б чаши
- с подбором оборудования
- Схема сетей (с расчетом/без расчета)
- Перечень необходимых документов для проектирования
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- Регионы обслуживания
- Сочи и Адлер
- Адрес
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД СОЧИ, УЛИЦА 20 Горно-стрелковой Дивизии, дом 20, этаж 4, офис 3
354002 Сочи
Россия
+7-9030320503 skcube.ru/projects
Законное владение
354002, КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, ГОРОД СОЧИ, УЛИЦА 20 Горно-стрелковой Дивизии, дом 20, этаж 4, офис 3