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ООО <q>СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КУБ</q>
Архитекторы Сочи
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Дом стиль хай-тек, ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КУБ" ООО 'СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КУБ' Загородные дома
    Дом стиль хай-тек, ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КУБ" ООО 'СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КУБ' Дома в стиле минимализм
    Дом стиль хай-тек, ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КУБ" ООО 'СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ КУБ' Дома в стиле минимализм
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    Дом стиль хай-тек

    OOO "Куб" - Строительно-торговая компания в г. Сочи, предлагающая широкий спектр услуг при строительстве малоэтажных домов.

    Мы строим мосты между идеями наших клиентов и их воплощением в проекте, а потом и в готовом доме.


    Свое архитектурное бюро

    Разрабатываем эксклюзивные проекты

    Возводим дома и коттеджные посёлки

    Создаём уникальные пространства

    Строим инвестиционные объекты

    Услуги
    • Архитектурно-строительные решения
    • Эскизный проект дома
    • Конструктивные решения (КС)
    • Ландшафтный дизайн
    • Проект одиночно стоящих строений (гараж/баня/беседка)
    • Визуализация/частичная реконструкция
    • Схема ген.плана
    • Расчет подпорных стенок/бассейна ж/б чаши
    • с подбором оборудования
    • Схема сетей (с расчетом/без расчета)
    • Перечень необходимых документов для проектирования
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    Регионы обслуживания
    Сочи и Адлер
    Адрес
    КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД СОЧИ, УЛИЦА 20 Горно-стрелковой Дивизии, дом 20, этаж 4, офис 3
    354002 Сочи
    Россия
    +7-9030320503 skcube.ru/projects
    Законное владение

    354002, КРАСНОДАРСКИЙ

    КРАЙ, ГОРОД СОЧИ, УЛИЦА 20 Горно-стрелковой Дивизии,  дом 20, этаж 4, офис 3

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