OOO "Куб" - Строительно-торговая компания в г. Сочи, предлагающая широкий спектр услуг при строительстве малоэтажных домов.

Мы строим мосты между идеями наших клиентов и их воплощением в проекте, а потом и в готовом доме.





Свое архитектурное бюро

Разрабатываем эксклюзивные проекты

Возводим дома и коттеджные посёлки

Создаём уникальные пространства

Строим инвестиционные объекты