Натяжные потолки в Москве, МО, Алматы
Компания "Эстетик - дизайн" устанавливает под ключ натяжные потолки в Москве, МО и Алматы.
Предлагаем широкий спектр услуг: монтаж, демонтаж и ремонт натяжного потолка, слив воды и др.
Наши специалисты произведут все необходимые мероприятия по монтажу натяжных потолков, также и по смежным работам, а Вам останется лишь принять готовый результат и любоваться новинкой.
В нашем ассортименте имеются все сопутствующие товары. Заказывая натяжные потолки в Эстетик-дизайн вы получаете профессиональные услуги, бережёте нервы, время и предохраняете себя от дополнительных возможных трат
Гарантия на монтажные работы и материалы до 15 лет.
- Услуги
- Мнтаж натяжных потолков
- Демонтаж натяжных потолков
- Ремонт натяжных потолков
- Монтаж электпроводки
- Слив воды
- Регионы обслуживания
- Москва
- Мытищи
- Щёлково
- Королёв
- Пушкино
- Ивантеевка
- Сергиев посад
- Адрес
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ул. Грибоедова, 3
141204 Москва
Россия
+7-4951968896 aesthetic-design.ru
Московская обл., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 3