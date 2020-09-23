Строительная компания NSDgroup создана в 2004 г., и все так же продолжает трудиться во благо клиентов. Предлагая ремонт "под ключ" мы предоставляем возможность человеку без рисков в кратчайшие сроки преобразить свое жилище. Индивидуальный подход к каждому даёт возможность создать свой уникальный проект, аналогов которому нет! Многочисленные проекты и тысячи довольных клиентов - наша визитная карточка.
- Услуги
- Ремонт, Строительство и Дизайн
- Регионы обслуживания
- Киев
- Адрес
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ул. Радистов 34-р
02000 Киев
Украина
+380-951500551 nsdgroup.com.ua
Законное владение
г. Киев ул. Радистов 34-р