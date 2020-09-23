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NSD.Group
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Русановская гавань , NSD.Group NSD.Group Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Русановская гавань , NSD.Group NSD.Group Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Русановская гавань , NSD.Group NSD.Group Гостиная в стиле минимализм
    +7
    ЖК Русановская гавань
    Светлая квартира , NSD.Group NSD.Group Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Светлая квартира , NSD.Group NSD.Group Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Светлая квартира , NSD.Group NSD.Group Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +12
    Светлая квартира
    ЖК Коновальца, NSD.Group NSD.Group Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Коновальца, NSD.Group NSD.Group Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Коновальца, NSD.Group NSD.Group Гостиная в стиле минимализм
    +7
    ЖК Коновальца
    ЖК Кампус , NSD.Group NSD.Group Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Кампус , NSD.Group NSD.Group Кухня в стиле минимализм
    ЖК Кампус , NSD.Group NSD.Group Гостиная в стиле минимализм
    +3
    ЖК Кампус
    ЖК Варшавский , NSD.Group NSD.Group Маленькие спальни
    ЖК Варшавский , NSD.Group NSD.Group Спальня в классическом стиле
    ЖК Варшавский , NSD.Group NSD.Group Ванная в классическом стиле
    +4
    ЖК Варшавский
    ЖК Ричмонд, NSD.Group NSD.Group Спальня в классическом стиле
    ЖК Ричмонд, NSD.Group NSD.Group Спальня в классическом стиле
    ЖК Ричмонд, NSD.Group NSD.Group Гостиная в классическом стиле
    +4
    ЖК Ричмонд
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    Строительная компания NSDgroup создана в 2004 г., и все так же продолжает трудиться во благо клиентов. Предлагая ремонт "под ключ" мы предоставляем возможность человеку без рисков в кратчайшие сроки преобразить свое жилище. Индивидуальный подход к каждому даёт возможность создать свой уникальный проект, аналогов которому нет! Многочисленные проекты и тысячи довольных клиентов - наша визитная карточка.

    Услуги
    Ремонт, Строительство и Дизайн
    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    ул. Радистов 34-р
    02000 Киев
    Украина
    +380-951500551 nsdgroup.com.ua
    Законное владение

    г. Киев ул. Радистов 34-р

    Отзыв

    павел тоневич павел тоневич
    Благодарность всем специалистам компании за качественный ремонт в двухкомнатной квартире. Дизайн-проект отличный, работники профессионалы. Одно из главных преимуществ это то, что смета в течении ремонта не была превышена.
    10 месяцев назад
    Дата проекта: Апрель 2020
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    Каролина Грация Каролина Грация
    У себя в новостройке заказывали кап. ремонт под ключ, компанию посоветовали соседи. Мы доверились, глядя на примеры и не разу не прогадали. И от сметы не разу не отходили и сделали все качественно, красиво, в срок.
    10 месяцев назад
    Дата проекта: Июль 2021
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    NSD.Group NSD.Group
    Заказывали дизайн-проект для детской комнаты, нам с дочкой все очень понравилось))
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Сентябрь 2018
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    Показать все отзывы – 5
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