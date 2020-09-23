Строительная компания NSDgroup создана в 2004 г., и все так же продолжает трудиться во благо клиентов. Предлагая ремонт "под ключ" мы предоставляем возможность человеку без рисков в кратчайшие сроки преобразить свое жилище. Индивидуальный подход к каждому даёт возможность создать свой уникальный проект, аналогов которому нет! Многочисленные проекты и тысячи довольных клиентов - наша визитная карточка.