Свет мой зеркальце…

Зеркала в нашей жизни стали настолько привычны, что мы совершенно не обращаем на них внимания. Хотя и придаем достаточное значение. В эпоху повальных «селфи» зеркала получили иную функциональность в добавок к той, что была у…

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