Привет! меня зовут Андрей

Я дизайнер интерьера с профильным образованием в данной сфере, и опытом проектирования. Помогу вам создать интерьер, в котором, каждый квадратный метр будет наполнен красотой и удобством, а также стилем, и актуaльными дизaйнерcкими pешeниями.

Работаю по Москве и МО. Есть возможность удаленного проектирования.

Что вы получите?! (Есть возможность выбрать индивидуальный состав проекта.)

Рабочий дизайн проект, все необходимые листы

- обмерный план

- варианты планировочных решений

- план демонтажа

- план возводимых перегородок

- план расстановки мебели с размерами

- план привязки групп выключателей

- план осветительных приборов

- спецификация осветительных проборов

- план привязки сантехнического оборудования

- план расстановки вентиляционного оборудования

- план отбелки потолков

- план полов

- спецификация полов

- план отделки стен

- план схема разверток

- спецификация

- 3D визуализация при заказе полного дизайн проекта

1) Разработка 3D визуализации позволит Вам увидеть Ваш интерьер ещё на этапе проектирования.

2) Имея полный комплект рабочих чертежей, Вы получаете качественный и продуманный под ваши потребности ремонт.

3) Имея смету на все примененые в проекте чистовые материалы, включая мебель, световые и сантехнические приборы, вы контролируете свой бюджет. При самостоятельной реализации проекта