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Савостьянов Андрей
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Анадырский проезд, Савостьянов Андрей Савостьянов Андрей Гостиная в тропическом стиле
    Анадырский проезд, Савостьянов Андрей Савостьянов Андрей Коридор, прихожая и лестница в тропическом стиле
    Анадырский проезд, Савостьянов Андрей Савостьянов Андрей Кухня в тропическом стиле
    +6
    Анадырский проезд
    ЖК Царицыно, Савостьянов Андрей Савостьянов Андрей Ванная комната в скандинавском стиле
    ЖК Царицыно, Савостьянов Андрей Савостьянов Андрей Гостиная в скандинавском стиле
    ЖК Царицыно, Савостьянов Андрей Савостьянов Андрей Кухня в скандинавском стиле
    +4
    ЖК Царицыно

    Привет! меня зовут Андрей

    Я дизайнер интерьера с профильным образованием в данной сфере, и опытом проектирования. Помогу вам создать интерьер, в котором, каждый квадратный метр будет наполнен красотой и удобством, а также стилем, и актуaльными дизaйнерcкими pешeниями.

    Работаю по Москве и МО. Есть возможность удаленного проектирования.

    Что вы получите?! (Есть возможность выбрать индивидуальный состав проекта.)

    Рабочий дизайн проект, все необходимые листы

    - обмерный план

    - варианты планировочных решений

    - план демонтажа

    - план возводимых перегородок

    - план расстановки мебели с размерами

    - план привязки групп выключателей

    - план осветительных приборов

    - спецификация осветительных проборов

    - план привязки сантехнического оборудования

    - план расстановки вентиляционного оборудования

    - план отбелки потолков

    - план полов

    - спецификация полов

    - план отделки стен

    - план схема разверток

    - спецификация

    - 3D визуализация при заказе полного дизайн проекта

    1) Разработка 3D визуализации позволит Вам увидеть Ваш интерьер ещё на этапе проектирования.

    2) Имея полный комплект рабочих чертежей, Вы получаете качественный и продуманный под ваши потребности ремонт.

    3) Имея смету на все примененые в проекте чистовые материалы, включая мебель, световые и сантехнические приборы, вы контролируете свой бюджет. При самостоятельной реализации проекта

    Услуги
    дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    115404 Москва
    Россия
    +7-9775821866
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