Привет! меня зовут Андрей
Я дизайнер интерьера с профильным образованием в данной сфере, и опытом проектирования. Помогу вам создать интерьер, в котором, каждый квадратный метр будет наполнен красотой и удобством, а также стилем, и актуaльными дизaйнерcкими pешeниями.
Работаю по Москве и МО. Есть возможность удаленного проектирования.
Что вы получите?! (Есть возможность выбрать индивидуальный состав проекта.)
Рабочий дизайн проект, все необходимые листы
- обмерный план
- варианты планировочных решений
- план демонтажа
- план возводимых перегородок
- план расстановки мебели с размерами
- план привязки групп выключателей
- план осветительных приборов
- спецификация осветительных проборов
- план привязки сантехнического оборудования
- план расстановки вентиляционного оборудования
- план отбелки потолков
- план полов
- спецификация полов
- план отделки стен
- план схема разверток
- спецификация
- 3D визуализация при заказе полного дизайн проекта
1) Разработка 3D визуализации позволит Вам увидеть Ваш интерьер ещё на этапе проектирования.
2) Имея полный комплект рабочих чертежей, Вы получаете качественный и продуманный под ваши потребности ремонт.
3) Имея смету на все примененые в проекте чистовые материалы, включая мебель, световые и сантехнические приборы, вы контролируете свой бюджет. При самостоятельной реализации проекта
- Услуги
- дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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115404 Москва
Россия
+7-9775821866