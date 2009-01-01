Меня зовут Анастасия, я частный дизайнер интерьеров. География работ Москва и Московская область. Окончила в 2009 году АлтГТУ им. И.И. Ползунова по специальности архитектор-дизайнер. В 2011 начала свою профессиональную деятельность. За девять лет работы был накоплен опыт в разных областях дизайна - наружной рекламе, полиграфии, дизайне АЗС и интерьерах. Проработав два года дизайнером в студии интерьеров я решила уйти и заняться частной практикой. Сейчас у меня в приоритете заработать себе репутацию хорошего специалиста, которого рекомендуют знакомым. Мечтаю в будущем увидеть свои интерьеры на страницах журналов. А пока слава и почет меня не настигли предлагаю приятные цены на свои услуги.