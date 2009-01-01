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Aurum Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира студия для молодой девушки, Aurum Design Aurum Design Гостиная в стиле минимализм Розовый
    Квартира студия для молодой девушки, Aurum Design Aurum Design Гостиная в стиле минимализм Серый
    Квартира студия для молодой девушки, Aurum Design Aurum Design Гостиная в стиле минимализм Розовый
    Квартира студия для молодой девушки
    Кухня-Гостиная в современном стиле, Aurum Design Aurum Design Гостиная в стиле минимализм Серый
    Кухня-Гостиная в современном стиле, Aurum Design Aurum Design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Серый
    Кухня-Гостиная в современном стиле, Aurum Design Aurum Design Гостиная в стиле минимализм Серый
    +2
    Кухня-Гостиная в современном стиле
    Кухня-гостиная в стиле ар деко, Aurum Design Aurum Design Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Кухня-гостиная в стиле ар деко, Aurum Design Aurum Design Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Кухня-гостиная в стиле ар деко, Aurum Design Aurum Design Гостиная в стиле модерн Черный
    +1
    Кухня-гостиная в стиле ар деко

    Меня зовут Анастасия, я частный дизайнер интерьеров. География работ Москва и Московская область. Окончила в 2009 году АлтГТУ им. И.И. Ползунова по специальности архитектор-дизайнер. В 2011 начала свою профессиональную деятельность. За девять лет работы был накоплен опыт в разных областях дизайна - наружной рекламе, полиграфии, дизайне АЗС и интерьерах. Проработав два года дизайнером в студии интерьеров я решила уйти и заняться частной практикой. Сейчас у меня в приоритете заработать себе репутацию хорошего специалиста, которого рекомендуют знакомым. Мечтаю в будущем увидеть свои интерьеры на страницах журналов. А пока слава и почет меня не настигли предлагаю приятные цены на свои услуги.

    Услуги
    Дизайн интерьера квартир
    Регионы обслуживания
    Москва, Красногорск и Химки
    Адрес
    109012 Москва
    Россия
    +7-9132318080 aurum.design.tilda.ws
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